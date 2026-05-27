Congo-Kinshasa: Est de la RDC - L'OMS appelle à un cessez-le-feu pour lutter contre l'épidémie d'Ebola

27 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, appelle toutes les parties en guerre dans l'Est de la RDC à accepter un cessez-le-feu pour faciliter la riposte contre la maladie à virus Ebola. Il a publié cette déclaration ce mercredi 27 mai 2026 sur son compte X.

Tedros Adhanom estime que l'Est de la RDC fait maintenant face à une « collision catastrophique de maladies et à un conflit », avec l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Ituri dépassant la capacité de réponse.

Le patron de l'OMS explique que le virus Ebola Bundibugyo n'a pas de vaccin ni de traitement approuvé. L'arrêt de cette transmission d'Ebola dépend entièrement de l'accès humanitaire.

Pourtant, les affrontements en cours entraînent des déplacements massifs, poussent les contacts exposés dans des camps surpeuplés et coupent des couloirs de confinement critiques. Les travailleurs de première ligne risquent tout, tandis que les attaques contre les établissements de santé rendent le suivi des cas et de leurs contacts presque impossibles.

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« Nous ne pouvons pas établir la confiance communautaire ou isoler les malades pendant que les bombes tombent », affirme Dr Tedros Adhanom. « Nous exhortons toutes les parties en guerre à accepter un cessez-le-feu immédiat pour contenir cette épidémie, afin de nous permettre un accès sûr et soutenu aux équipes médicales. Nous plaidons pour donner la priorité à la survie humaine avant tout le reste », conclut le numéro un de l'OMS.

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