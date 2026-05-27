Togo: La Tabaski résonne comme un appel à la fraternité

La grande prière de la Tabaski s'est déroulée mercredi à Lomé dans une atmosphère de ferveur et de recueillement. Le président du Conseil Faure Gnassingbé y était représenté par Barry Moussa Barqué, président du Sénat.

Dans son message aux fidèles, le président de l'Union musulmane du Togo (UMT), El Hadj Inoussa Bouraïma, a saisi ce moment solennel pour lancer un appel à l'unité et à la réconciliation au sein de la communauté musulmane et au-delà.

« Les musulmans ne doivent pas se livrer à des rivalités. Nous devons rester unis et solidaires, car c'est ensemble que nous formons une fondation solide », a-t-il déclaré, invitant les fidèles à multiplier les gestes de fraternité, visites familiales, aumône et assistance aux personnes vulnérables.

Il a également exhorté les croyants à incarner les valeurs fondamentales de l'islam : humilité, bonté et douceur, tout en mettant en garde contre les divisions communautaires.

Des invocations ont été formulées pour les autorités togolaises, priant pour que sagesse et clairvoyance guident les dirigeants du pays vers la paix et la stabilité.