Ethiopie: Le Premier ministre Abiy inaugure le Centre culturel Borana dans la ville de Yabelo

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré aujourd'hui officiellement le tout nouveau Centre culturel Borana, situé dans la ville de Yabelo, dans la région d'Oromia.

Cette institution a été créée afin de préserver, promouvoir et transmettre aux générations futures le riche patrimoine, l'histoire, la culture et la philosophie du peuple Borana.

Rappelons que la première pierre de ce vaste centre a été posée en 2020 (2013 selon le calendrier éthiopien) par la Première dame, Zinash Tayachew.

Entièrement financé par les recettes de la vente du livre du Premier ministre, Medemer, le centre s'étend sur 57,6 hectares et a officiellement commencé à offrir ses services au public.

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Spécialement conçu pour servir de vitrine vivante du système historique du Gadaa, ce vaste centre comprend une salle de conférence ultramoderne pouvant accueillir jusqu'à 2 000 personnes à la fois, ainsi qu'un musée dédié au patrimoine.

« Nous avons inauguré aujourd'hui le Centre culturel Borana dans la ville de Yabelo », a déclaré le Premier ministre Abiy.

« La première pierre du centre a été posée en 2020 (2013 selon le calendrier éthiopien) par la Première dame Zinash Tayachew, et il est désormais officiellement ouvert au public. Construit grâce aux recettes de la vente du livre Medemer, le centre s'étend sur un terrain de 57,6 hectares », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a souligné que ce pôle culturel était appelé à jouer un rôle déterminant dans la préservation de l'identité et du patrimoine de la région.

« Ce centre a été spécialement conçu pour mettre en valeur le système Gadaa », a ajouté le Premier ministre Abiy.

« Il comprend une salle de conférence pouvant accueillir jusqu'à 2 000 personnes à la fois, ainsi qu'un musée du patrimoine, et devrait jouer un rôle clé dans la préservation et la transmission de la culture, ude l'histoire et de la philosophie du peuple Borana aux générations futures », a ajouté le Premier ministre.