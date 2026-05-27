Ethiopie: « Le projet d'approvisionnement en eau de Borena va transformer la vie des habitants », déclare le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que le gigantesque projet d'approvisionnement en eau de Borena, récemment achevé, transformait la vie des habitants des zones de Borena Est et de Borena en offrant aux communautés un accès fiable à l'eau potable.

Dans un message publié sur X, le Premier ministre a déclaré que ce projet représentait bien plus qu'une simple réponse aux sécheresses récurrentes dans la région.

Il a souligné que cette initiative visait à apporter des améliorations durables en matière de santé publique, de moyens de subsistance et de productivité agricole.

« Le gigantesque projet d'approvisionnement en eau de Borena transforme la vie des habitants des zones de Borena Est et de Borena en offrant aux communautés un accès fiable à l'eau potable », a déclaré le Premier ministre Abiy.

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Ce projet de grande envergure comprend des milliers de kilomètres de canalisations d'eau, des stations de pompage modernes, des infrastructures résilientes et des réservoirs de grande capacité destinés à renforcer la sécurité hydrique dans les zones pastorales du sud de l'Éthiopie, sujettes à la sécheresse.

Selon le Premier ministre, ce projet marque un tournant, passant de mesures d'urgence à court terme face à la sécheresse à une solution de développement durable et permanente pour la région.

« Grâce à la mise en place de milliers de kilomètres de canalisations, d'infrastructures résilientes, de stations de pompage de pointe et de réservoirs à grande échelle, nous faisons bien plus que lutter contre la sécheresse », a-t-il déclaré.

Selon le Premier ministre, « nous préservons la santé publique, renforçons les moyens de subsistance et libérons le potentiel agricole pour les générations à venir ».

Le système intégré d'approvisionnement en eau devrait améliorer les conditions de vie des communautés qui souffrent depuis longtemps de pénuries d'eau chroniques, tout en soutenant l'élevage, l'agriculture et le développement économique plus général dans toute la région de Borena.