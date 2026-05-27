Ethiopie: Le Premier ministre Abiy salue l'achèvement des barrages d'irrigation de Finna Oromia, qui marquent une avancée en matière de sécurité hydrique dans la région de Borena

27 Mai 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — « La mise en place d'infrastructures hydrauliques reste une étape clé dans le renforcement de la résilience, comme en témoigne l'achèvement des barrages d'irrigation dans le cadre des projets d'irrigation Finna Oromia dans le woreda de Gomole, dans la zone de Borena », a déclaré le Premier ministre Abiy.

« À Dese Gora, par exemple, cette infrastructure essentielle a permis de créer une capacité de stockage d'eau considérable, de plus de 190 millions de mètres cubes, garantissant ainsi un approvisionnement en eau fiable et durable. »

Le Premier ministre a en outre souligné que ces projets hydrauliques stratégiques joueront un rôle multiforme dans la stabilisation socio-économique de la région.

« La mise en place d'infrastructures hydrauliques reste une étape clé dans le renforcement de la résilience, comme en témoigne l'achèvement des barrages d'irrigation dans le cadre des projets d'irrigation Finna Oromia dans le woreda de Gomole, dans la zone de Borena », a déclaré le Premier ministre Abiy.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« À Dese Gora, par exemple, cette infrastructure essentielle a permis de créer une capacité de stockage d'eau considérable, de plus de 190 millions de mètres cubes, garantissant ainsi un approvisionnement en eau fiable et durable. »

Le Premier ministre a en outre souligné que ces projets hydrauliques stratégiques joueront un rôle multiforme dans la stabilisation socio-économique de la région.

En garantissant un accès régulier à l'eau, ces initiatives visent à soutenir directement les ménages locaux, à renforcer la production alimentaire et à préserver les ressources en eau indispensables au bétail dans l'ensemble de la communauté pastorale.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.