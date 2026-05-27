Addis Ababa — « La mise en place d'infrastructures hydrauliques reste une étape clé dans le renforcement de la résilience, comme en témoigne l'achèvement des barrages d'irrigation dans le cadre des projets d'irrigation Finna Oromia dans le woreda de Gomole, dans la zone de Borena », a déclaré le Premier ministre Abiy.

« À Dese Gora, par exemple, cette infrastructure essentielle a permis de créer une capacité de stockage d'eau considérable, de plus de 190 millions de mètres cubes, garantissant ainsi un approvisionnement en eau fiable et durable. »

Le Premier ministre a en outre souligné que ces projets hydrauliques stratégiques joueront un rôle multiforme dans la stabilisation socio-économique de la région.

« La mise en place d'infrastructures hydrauliques reste une étape clé dans le renforcement de la résilience, comme en témoigne l'achèvement des barrages d'irrigation dans le cadre des projets d'irrigation Finna Oromia dans le woreda de Gomole, dans la zone de Borena », a déclaré le Premier ministre Abiy.

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« À Dese Gora, par exemple, cette infrastructure essentielle a permis de créer une capacité de stockage d'eau considérable, de plus de 190 millions de mètres cubes, garantissant ainsi un approvisionnement en eau fiable et durable. »

Le Premier ministre a en outre souligné que ces projets hydrauliques stratégiques joueront un rôle multiforme dans la stabilisation socio-économique de la région.

En garantissant un accès régulier à l'eau, ces initiatives visent à soutenir directement les ménages locaux, à renforcer la production alimentaire et à préserver les ressources en eau indispensables au bétail dans l'ensemble de la communauté pastorale.