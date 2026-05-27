Madagascar: Les cas de maladie d'Alzheimer en hausse

« Le nombre de personnes atteintes de troubles de la mémoire ou de la maladie d'Alzheimer ne cesse d'augmenter actuellement », indique Muriel Rason-Andriamaro, vice-présidente de Madagascar Alzheimer Masoandro Mody. Cette déclaration a été faite à l'occasion de la remise d'une somme de huit millions d'ariary par Lions Club International à l'association, samedi dernier à Mahazoarivo.

Ce constat a été dressé à l'issue du Mois mondial de lutte contre la maladie d'Alzheimer, alors que la maladie est de mieux en mieux connue du public. Le nombre de cas a augmenté d'environ 40 % au cours des cinq dernières années.

De nombreuses personnes se rendent au centre, notamment des familles ayant des proches souffrant de troubles de la mémoire. La majorité des patients ont moins de 70 ans, selon Muriel Rason-Andriamaro, vice-présidente de Madagascar Alzheimer Masoandro Mody.

Face à cette hausse du nombre de malades, l'association envisage de construire un centre pouvant accueillir les personnes âgées et les patients atteints d'Alzheimer. Ce projet existe depuis longtemps, mais nécessite encore d'importants soutiens.

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Parmi les partenaires figure notamment Lions Club International. « L'opération de vente de fleurs organisée par notre organisation durant le mois de mars 2026 a été un succès. Elle a permis de récolter huit millions d'ariary», souligne Ninah Ranaivoarisoa, présidente du Lions Club International, région 3, district 417. Elle a également indiqué que cette initiative se poursuivra et que d'autres actions pourraient être mises en place afin de renforcer le soutien.

« Cette somme servira aux premières étapes de la construction du futur centre à Ankadiefajoro, notamment à l'ouverture de la route menant au site. Ce centre permettra d'accueillir les personnes âgées et les malades d'Alzheimer, car les locaux de Mahazoarivo ne peuvent plus recevoir davantage de patients», poursuit Muriel Rason-Andriamaro, vice-présidente de Madagascar Alzheimer Masoandro Mody.