Afrique: L'UNFPA et la BAD signent un partenariat stratégique pour renforcer la santé maternelle et infantile

Dakar — Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) annonce avoir signé un nouveau protocole d'accord avec la Banque africaine de développement (BAD) afin de positionner la santé maternelle et infantile, en plus de la résilience démographique, "comme des piliers centraux de la transformation économique de l"Afrique".

L'accord, signé en marge des assemblées annuelles de la BAD (25-29 mai) à Brazzaville, au Congo, présente l'investissement dans la santé maternelle non seulement comme une question de santé publique, mais également comme un investissement dans la croissance économique, la productivité, la résilience et le développement du capital humain, renseigne un communiqué de l'agence onusienne rendu public mercredi.

Cet accord devrait permettre aux pays du continent de "tirer pleinement parti de leur dividende démographique", souligne le communiqué.

Il relève que "l'Afrique a réalisé d'importants progrès dans la réduction de la mortalité maternelle, mais des défis persistants demeurent, liés à des obstacles structurels, à un accès inégal à des services de santé de qualité et à des insuffisances de financement".

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Le continent dispose "d'une immense opportunité si nous réalisons des investissements stratégiques en faveur des femmes et des jeunes. Le progrès économique du continent ne sera possible que si nous faisons de la santé des femmes une priorité et relevons l'un des défis de développement les plus urgents de l'Afrique : les décès maternels évitables", a déclaré Diène Keita, directrice exécutive de l'UNFPA, cité par le communiqué.

Protocole d'accord avec la Banque Africaine de Développement (BAD)"Ce partenariat renouvelé reflète notre engagement commun à placer la santé maternelle et le développement du capital humain au coeur de l'agenda de transformation économique de l'Afrique", a-t-elle dit.

Dans le cadre de ce partenariat, l'UNFPA et la BAD comptent explorer des mécanismes innovants de financement afin d'aider les pays à mobiliser des investissements en faveur des femmes et des jeunes, considérés comme des moteurs de la croissance de l'Afrique.

Les priorités incluent notamment des investissements visant à moderniser les ressources humaines en santé grâce à la formation digitalisée, à renforcer les systèmes d'approvisionnement locaux, à améliorer les infrastructures sanitaires résilientes au changement climatique, ainsi qu'à soutenir la numérisation des systèmes d'information sanitaire.

Le communiqué précise que l'UNFPA travaillera avec la BAD afin de veiller à ce que les feuilles de route relatives à la transition démographique soient placées au coeur des stratégies nationales de financement, garantissant ainsi que les investissements dans la santé et les droits soient reconnus comme des investissements stratégiques pour l'avenir de l'Afrique

Depuis 1992, l'UNFPA et la BAD travaillent ensemble pour renforcer les systèmes de santé et promouvoir un développement fondé sur les données à travers l'Afrique.