Ethiopie: La NEBE met la dernière main aux préparatifs de la septième élection générale

Addis Ababa — La Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) a officiellement annoncé que tous les préparatifs nécessaires à l'organisation des septièmes élections législatives du pays, prévues le 1er juin 2026, étaient achevés.

Lors d'une conférence de presse, la présidente de la NEBE, Melatwork Hailu, a confirmé que la commission avait mené à bien ses plans opérationnels et était officiellement entrée dans la phase finale du processus électoral.

Elle a déclaré que l'enregistrement des candidats des partis politiques, l'inscription des électeurs et la mise en place de bureaux de vote spéciaux s'étaient tous déroulés dans les délais prévus.

Selon la présidente, la coordination et la distribution du matériel électoral aux circonscriptions à travers le pays ont également été achevées. Elle a précisé que les bulletins de vote avaient été imprimés à l'étranger et étaient actuellement en cours de distribution vers les bureaux de vote.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mme Melatwork a déclaré que la commission avait traité les plaintes déposées au cours du processus électoral de manière neutre, en désignant des personnes sans affiliation politique.

Afin de sensibiliser davantage le public, la NEBE a organisé 19 forums de débat en cinq langues, qui ont été diffusés par divers médias.

Elle a ajouté que les partis politiques avaient bénéficié d'un temps d'antenne gratuit pour leur campagne, comprenant 782,5 heures de couverture radio, 520 heures de temps d'antenne télévisé et 576 chroniques dans les journaux.

Pour assurer le bon déroulement des élections, plus de 220 000 représentants de partis, 64 médias et 1 814 journalistes ont obtenu une accréditation et un permis de reportage, a-t-elle déclaré.

La présidente a également indiqué que des autorisations avaient été délivrées à 169 organisations de la société civile engagées dans la sensibilisation des électeurs, tandis que 114 d'entre elles ont bénéficié d'un soutien financier de la part de la commission. Des autorisations d'observateur ont également été accordées à 55 organisations de la société civile.

Alors que la période de silence électoral débute le 28 mai, Melatwork a exhorté tous les partis politiques à conclure leurs activités de campagne dans le temps qui leur reste.

Elle a enfin appelé les électeurs à se rendre dans leurs bureaux de vote respectifs le 1er juin 2026 et à voter en exerçant leurs droits constitutionnels.