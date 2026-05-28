Sénégal: Me Wade, 100 ans et des journées toujours bien remplies

L'ancien président Abdoulaye Wade, malgré son âge avancé - il va fêter ses 100 ans le 29 mai prochain - reste actif encore aujourd'hui avec des journées bien remplies incluant la pratique du sport, a témoigné son chef de cabinet, Alioune Diop.

"Jusqu'à aujourd'hui, Maître Abdoulaye Wade a des journées remplies qui commencent dès 9 heures-10 heures pour se terminer vers 23 heures, minuit ou 1 heure du matin" a confié ce responsable du Parti démocratique sénégalais (PDS) et maire de la commune de Bodé, dans le département de Podor (nord), dans un entretien avec l'APS.

Parlant de sa dernière visite auprès de l'ancien chef de l'Etat Versailles, en France, il y a deux mois, Alioune Diop dit avoir rencontré "un homme en grande forme et tenant fortement à ses activités sportives".

"Le matin, avant de prendre son petit-déjeuner, le président Abdoulaye Wade va à la piscine pour faire sa natation. Après, il fait un peu de marche. C'est quelqu'un qui est très régulier par rapport à son sport", souffle, admiratif, M. Diop.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, Gorgui (le vieux, en wolof), comme l'appellent ses inconditionnels, a un bon coup de fourchette, en plus de toujours joindre l'utile à l'agréable.

Il a par ailleurs révélé que son mentor a consacré ces cinq dernières à la rédaction de ses mémoires.

"Il a beaucoup écrit. Quand je dis beaucoup écrit, vraiment avec un grand B. Il a tellement écrit qu'un jour, alors qu'on était dans son bureau, il m'a dit : +Alioune, regarde la bibliothèque. Si Karim réussissait à prendre le pouvoir, vous n'auriez même pas besoin de réfléchir sur quoi que ce soit. Il suffira juste de venir lire et d"'exécuter. J'ai réfléchi sur tout dans tous les domaines de la société. Tout est là", a affirmé Alioune Diop.

Selon lui, Me Wade a beaucoup écrit sur l'Afrique et les tensions auxquelles le monde se trouve confronté.

En dehors des heures consacrées à la rédaction de ses mémoires, renseigne-t-il, l'ancien chef de l'Etat accorde des audiences à des personnes de différentes catégories et tient fréquemment des séances de travail avec ses collaborateurs à qui il prodigue des conseils sur des questions touchant le pays et l'Afrique.