Afrique: Face au choc du Moyen-Orient, le continent sommé de réinventer son modèle financier

28 Mai 2026
allAfrica.com
Par Martin Kevine

La trajectoire de relance économique du continent africain se heurte à un nouveau mur géopolitique. À l'occasion de la présentation de ses perspectives économiques à Brazzaville, la Banque africaine de développement (BAD) a tiré la sonnette d'alarme quant aux répercussions directes des tensions actuelles au Moyen-Orient sur le tissu macroéconomique africain. Entre baisse de la croissance et explosion du déficit de financement, l'institution panafricaine exhorte les États à rompre définitivement avec la dépendance envers les capitaux extérieurs.

Une croissance bridée par l'onde de choc inflationniste

Selon les données d'analyse partagées par le média Africa Presse, la BAD anticipe désormais une progression du produit intérieur brut (PIB) africain limitée à 4,2 % pour l'année 2026, contre 4,4 % enregistrés en 2025. Ce fléchissement matérialise l'impact direct de la nouvelle flambée des cours du baril de pétrole, des engrais et des denrées alimentaires, qui aggrave une inflation moyenne attendue à 10,4 % sur le continent en 2026. Si le scénario de référence table sur une crise moyen-orientale limitée à quelques mois, une prolongation durable du conflit paralyserait un peu plus des gouvernements déjà étranglés par le fardeau du service de la dette.

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Le gouffre des 1 300 milliards de dollars et l'impasse des guichets extérieurs

L'actuelle conjoncture met en exergue l'extrême vulnérabilité des architectures budgétaires du continent, pénalisées par le tarissement de l'aide publique internationale et par des notations souveraines défavorables qui ferment l'accès aux marchés de capitaux. C'est dans ce contexte de raréfaction des ressources que la BAD met en lumière un indicateur critique : le déficit annuel requis pour financer le développement de base (infrastructures, énergie, santé, adaptation climatique) culmine désormais à plus de 1 300 milliards de dollars.

La NAFAD : l'ambition d'une souveraineté financière interne

Face à ce constat d'asphyxie, le message des instances dirigeantes de la banque se veut catégorique : le salut économique ne viendra plus des bailleurs extérieurs, poussant le président de l'institution, Sidi Ould Tah, à ériger la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement (NAFAD) en chantier prioritaire. L'étude de la BAD démontre qu'une optimisation des politiques fiscales, couplée à une lutte rigoureuse contre la corruption et les flux financiers illicites, permettrait de capter jusqu'à 1 430 milliards de dollars de richesse interne. De surcroît, alors que les compagnies d'assurance, les fonds de pension et les fonds souverains du continent pilotent près de 4 000 milliards de dollars d'actifs, moins de 2,7 % de cette manne est investie dans les infrastructures locales, poussant la BAD à préconiser le renforcement de banques panafricaines solides et la création d'une agence africaine de notation pour s'affranchir des évaluations externes jugées injustes.

Une fragmentation des trajectoires régionales

L'impact de cette crise énergétique et alimentaire redessine la carte économique des régions. Si l'Afrique de l'Est maintient son statut de moteur économique malgré le renchérissement de sa facture énergétique, l’Afrique australe demeure engluée dans ses défaillances d'approvisionnement en électricité et minières, tandis que l'Afrique du Nord subit le ralentissement des flux touristiques du Golfe. À l'inverse, seule l'Afrique centrale tire temporairement son épingle du jeu en profitant mécaniquement de la hausse des prix pétroliers.

L'enjeu de cette transition financière dépasse pourtant les frontières du continent : alors que l'Afrique centralise les réserves de minerais critiques indispensables à la révolution technologique de l'intelligence artificielle et des véhicules électriques, l'absence de systèmes financiers robuste pourrait lui faire manquer un tournant historique.

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