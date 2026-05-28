Angola: DIP Angola obtient 75 millions de dollars pour une implantation industrielle à Bengo

Luanda — Dubai Investments Park Angola (DIP Angola) investit 75 millions de dollars dans l'implantation d'industries à Barra do Dande, dans la province de Bengo, afin de renforcer la production nationale et d'accroître les capacités d'exportation.

Ce projet, qui s'étendra sur deux mille hectares, comprend, outre des activités industrielles, un volet logistique. La composante industrielle occupera environ 70 % de la surface initialement prévue et se concentrera sur les activités liées à la production, à la logistique et à la transformation industrielle.

Actuellement, les travaux de lotissement du terrain industriel, la préparation des infrastructures techniques et la signature des premiers contrats sont en cours.

Dans une note reçue par ANGOP, DIP Angola indique que l'initiative a déjà suscité l'intérêt d'investisseurs internationaux des secteurs du fer, de l'acier, du verre, de la production pharmaceutique et de la chimie.

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Le directeur général de DIP Angola, Tiago Carneiro, cité dans le document, indique que neuf contrats ont déjà été signés, portant sur 30 lots industriels, trois lots résidentiels et un lot commercial.

Il ajoute que le projet prévoit également la mise en place progressive des infrastructures jugées essentielles à l'installation industrielle.

Dans un premier temps, précise-t-il, DIP Angola disposera d'une capacité énergétique de 7 MW, une demande d'extension à 200 MW ayant déjà été déposée, les solutions d'approvisionnement en eau, de télécommunications et d'accès routier étant désormais confirmées.

Il souligne que l'emplacement du site, près de Barra do Dande, à proximité de la route nationale 100 et au coeur du futur développement portuaire de la région, constitue l'un des principaux atouts stratégiques du projet.

Le Dubai Investments Park Angola représente le premier projet international du groupe développé hors des Émirats arabes unis et devrait se déployer par phases au cours des prochaines années, en privilégiant initialement les composantes industrielles et logistiques.

DIP Angola suit le modèle du Dubai Investment Park aux Émirats arabes unis, qui est en activité depuis plus de 25 ans. ACC/CS/LUZ