Angola: L'électrification rurale connaît des progrès significatifs à Cuanza-Sul

25 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Sumbe ( — La province de Cuanza-Sul réalise des progrès significatifs dans ses projets d'électrification menés dans le cadre du Programme national d'extension de l'accès à l'électricité, avec des milliers de nouveaux raccordements domestiques prévus dans plusieurs municipalités de la région.

Selon un communiqué du ministère de l'Énergie et de l'Eau, consulté par l'ANGOP lundi, les projets concernent les villages au sud de Calulo, Conda, ainsi que les municipalités de Seles, Ebo et Condé.

Cette initiative vise à élargir l'accès à l'électricité, à améliorer les services publics et à dynamiser le développement socio-économique des communautés de Cuanza-Sul.

Le communiqué précise que le projet d'électrification des villages au sud de Calulo est achevé à environ 73 % pour la ligne moyenne tension et prévoit l'installation de plus de 1 200 raccordements domestiques, ainsi que de 842 points d'éclairage public et de 30 postes de transformation.

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Dans la municipalité de Seles, le projet d'électrification rurale est achevé à environ 97 % pour la ligne haute tension, tandis que les réseaux de basse tension et l'éclairage public sont déjà opérationnels.

Ce projet comprend 1 500 raccordements domestiques, 750 points d'éclairage public et 15 postes de transformation.

Le projet d'électrification des municipalités d'Ebo et de Condé est réalisé à environ 84 %, incluant la construction future d'un poste de transformation dans la première municipalité, 31 postes de transformation et environ 3 000 raccordements domestiques.

Le projet pour le village de Conda est en phase préparatoire et prévoit plus de 900 raccordements domestiques, 182 points d'éclairage public et 11 postes de transformation.

Selon le ministère de l'Énergie et de l'Eau, ces investissements visent à renforcer l'infrastructure énergétique, à étendre les réseaux de transport et de distribution d'électricité et à améliorer l'accès de la population aux services essentiels, tels que les écoles, les centres de santé et les institutions publiques.

Il est indiqué que l'électrification rurale est une priorité stratégique pour l'Exécutif angolais, car elle contribue à dynamiser les économies locales, à créer des opportunités commerciales, à promouvoir l'inclusion sociale et à réduire les inégalités régionales.

Par conséquent, le Gouvernement réaffirme son engagement à étendre le réseau électrique à l'ensemble du pays, afin de faire bénéficier les communautés urbaines et rurales des fruits du développement et d'améliorer les conditions de vie de la population angolaise.

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