Afrique: Le CICA plaide pour une intégration accrue entre les pays africains

Luanda — Le secrétaire général du Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA), Vladimir Agostinho, a plaidé ce lundi à Luanda pour un renforcement de l'intégration et de la coopération entre les pays africains afin de garantir un développement durable et la stabilité régionale.

S'adressant à ANGOP à l'occasion de la Journée de l'Afrique, célébrée aujourd'hui (25), Vladimir Agostinho a souligné le rôle historique de l'Angola dans la promotion de la paix, de la libération et de l'unité africaine.

Selon le chef religieux, l'Afrique est actuellement confrontée à de nombreux défis socio-économiques qui exigent des réponses communes des États africains, notamment dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse, de l'emploi, de la sécurité alimentaire et du développement économique.

« L'Angola a payé un lourd tribut pour sa liberté et comprend donc la valeur de l'unité. L'unité africaine ne se forge pas seulement lors de sommets, elle se construit sur le terrain, dans le commerce et dans la circulation des personnes », a-t-il souligné.

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Il a également plaidé pour des investissements plus importants et plus constants dans l'agriculture, l'industrie et l'éducation, ainsi que pour le renforcement des institutions publiques.

Vladimir Agostinho a souligné la nécessité de créer de réelles opportunités pour les jeunes Angolais de participer au processus d'intégration africaine.

Il a affirmé que le pays devait renforcer les programmes d'échange, les stages et les initiatives d'innovation auprès des jeunes de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de l'Union africaine.

Le Secrétaire général de la CICA a également insisté sur les relations de coopération entre l'Angola et des pays comme la Namibie, la Zambie, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, notamment dans le domaine des corridors logistiques et du commerce régional.

Il a ajouté que des pays comme l'Éthiopie, le Rwanda et le Kenya constituent une référence pour l'Angola dans des domaines tels que la numérisation et l'agriculture.

Cette date commémore la fondation de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), créée en 1963 et devenue l'Union africaine (UA).

Cette journée symbolise la lutte du continent pour l'indépendance, l'unité et l'autodétermination et vise à promouvoir l'intégration et la réflexion sur l'avenir des nations africaines.

En Angola, cette période est traditionnellement marquée par des activités culturelles et des débats axés sur l'identité et le progrès du continent.