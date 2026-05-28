Angola: Un accident de la route fait un mort et 21 blessés à Cabinda

25 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Cabinda — Un décès et 21 blessées est le résultat d'un accident de la route survenu à l'aube de ce lundi dans le village de Fortaleza, municipalité de Ngoio, province de Cabinda.

Il s'agit d'une collision entre deux véhicules poids lourds, dont l'un appartenait aux Forces armées angolaises (FAA).

Selon un communiqué de presse de la délégation provinciale de l'Intérieur, parmi les blessés, trois sont dans un état critique et reçoivent des soins à l'hôpital de la région militaire de Cabinda.

Le corps du conducteur du Volvo a été transporté à la morgue de l'hôpital général de Cabinda.

La source indique que l'imprudence serait parmi les causes de l'accident impliquant deux conducteurs des véhicules Kamaz et Volvo. JFC/JL/DF/LUZ

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