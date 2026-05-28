Afrique: Missions commerciales sur le continent - Maurice mise sur la diversification des exportations

Le député Ram Etwareea a interrogé le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international au sujet des missions commerciales entreprises dans le cadre de la politique gouvernementale visant à renforcer les échanges avec les pays membres de l'Union africaine et à diversifier les marchés d'exportation, depuis sa mise en oeuvre jusqu'au 20 avril 2026.

Le ministre Ritish Ramful a indiqué que, depuis novembre 2025, Maurice participe activement à plusieurs missions commerciales à travers le continent africain afin de diversifier ses marchés d'exportation et de renforcer l'intégration économique régionale. L'Economic Development Board (EDB), en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et les missions diplomatiques, a ainsi organisé quatre missions majeures.

Lors du festival Africa Tech, au Cap, des échanges ont eu lieu avec plusieurs acteurs du secteur technologique, dont des entreprises américaines, autour des opportunités d'investissement à Maurice. Certaines sociétés auraient déjà entamé des démarches en vue d'une implantation dans le pays.

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Une tournée de présentation multisectorielle en Afrique du Sud a également permis à 26 entreprises mauriciennes d'explorer de nouvelles perspectives commerciales. Selon le ministre, cette mission a débouché sur des commandes immédiates évaluées à Rs 45 millions, ainsi que sur des négociations portant sur un montant supplémentaire de Rs 440 millions. Des investissements potentiels dans les secteurs miniers, du négoce de matières premières et des services de zone franche sont également à l'étude.

Le Haut-commissariat mauricien à Pretoria a par ailleurs pris contact avec la First National Bank afin de promouvoir Maurice comme destination d'investissement privilégiée.

Dans le secteur de l'éducation, un salon organisé à Lusaka, en Zambie, ainsi qu'à Harare, au Zimbabwe, a suscité un vif intérêt auprès des étudiants, générant 409 candidatures universitaires.

Par ailleurs, une tournée de promotion des services TIC en Namibie, au Botswana et en Zambie a favorisé l'établissement de partenariats de haut niveau, la signature de protocoles d'accord et le renforcement de la coopération régionale.

Le gouvernement affirme suivre de près ces différentes initiatives afin de garantir des retombées économiques concrètes, notamment dans des secteurs ciblés tels que l'agroalimentaire, le textile et les TIC. Maurice demeure également engagée dans les accords commerciaux régionaux et participe activement aux négociations visant à réduire les barrières commerciales et à améliorer l'accès aux marchés au sein de la Zone de libre-échange continentale africaine, de la Southern African Development Community et du Common Market for Eastern and Southern Africa.