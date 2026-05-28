Afrique: La MCB consacre 1 milliard de dollars au soutien du commerce sur le continent

Une enveloppe d'un milliard de dollars a été mise en place par la MCB pour soutenir les échanges commerciaux en Afrique et d'accompagner le développement économique du continent.

Cette démarche vise à renforcer les solutions de financement du commerce et à soutenir une croissance économique durable. L'annonce intervient par ailleurs à l'occasion de l'Africa Day, célébrée le 25 mai à travers le monde. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des démarches déjà engagées sur le marché africain. Récemment, le groupe a signé une lettre d'intention avec Proparco et plusieurs institutions bancaires africaines dans le cadre de l'Africa AgriTrade Coalition, et pris part à l'Africa Chief Executive Officer (CEO) Forum au Rwanda, à travers son CEO, Thierry Hebraud (photo), à la mi-mai.

L'enveloppe de financement d'un montant d'un milliard de dollars, déployée sur quatre ans, portera sur des facilités de crédit et divers instruments de trade finance - lettres de crédit, traites avalisées et garanties bancaires. L'objectif est de faciliter les échanges commerciaux entre acteurs africains en réduisant certaines contraintes liées à l'accès au financement. Elle devrait également contribuer à fluidifier les transactions et à soutenir les entreprises impliquées dans les chaînes de valeur régionales.

Dans une perspective plus large, ce dispositif s'inscrit dans les efforts de renforcement des échanges intra-africains et de structuration des corridors commerciaux, en lien avec les objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine. «Le commerce intra-africain», indique Thierry Hebraud, «constitue un moteur essentiel de croissance. La mise en place d'une enveloppe de 1 milliard de dollars US dédiée à la Trade Finance envoie un signal fort quant à nos ambitions sur le continent africain, en parfaite adéquation avec notre Vision 2030. Nous réaffirmons ainsi notre volonté d'accompagner concrètement la transformation économique de l'Afrique, en favorisant une croissance durable, en renforçant l'intégration régionale et en soutenant nos clients.»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn