Congo-Kinshasa: Le Gouvernement congolais décide de financer la LINAFOOT

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage à soutenir financièrement le championnat national de football. L'annonce a été faite à l'issue d'une rencontre officielle tenue mardi 26 mai 2026 à Kinshasa entre le ministre des Sports et Loisirs, Didier Budimbu, et le nouveau comité exécutif de la Fédération congolaise de football Association (FECOFA), conduit par son président, Véron Mosengo Omba.

Au cours de cette réunion, les échanges ont porté sur plusieurs préoccupations liées à l'organisation et au développement du football en RDC, notamment les conditions de fonctionnement des compétitions nationales et la relance du championnat d'élite.

Implication de Félix Tshisekedi

À l'issue des discussions, le ministre Didier Budimbu a fait une annonce importante : le Gouvernement congolais a décidé de financer le championnat national. Une décision saluée par le président de la FECOFA, qui n'a pas caché sa satisfaction :

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« On a reçu une très bonne nouvelle, je dirais même un Noël avant l'heure. Le ministère des Sports et Loisirs a réussi à obtenir pour notre ligue un montant très intéressant. C'est une très, très bonne nouvelle ».

Le ministre a également souligné l'implication du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette initiative. Selon lui, cet appui témoigne de l'intérêt particulier que le chef de l'État accorde au développement du football en RDC.

« Cela montre que le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est un véritable passionné de football. À travers lui, un montant important a été mis à disposition pour soutenir notre championnat », a-t-il ajouté, sans révéler le montant exact.

Le scepticisme

Ce soutien financier annoncé du Gouvernement est perçu comme une bouffée d'oxygène pour le football congolais, souvent confronté à des difficultés logistiques et financières. La LINAFOOT en a besoin pour améliorer l'organisation du championnat, renforcer la compétitivité des clubs et redonner de l'attractivité au football national.

Cependant, le fait que la taille réelle de l'investissement consenti par l'État n'est pas révélée laisse sceptiques beaucoup d'observateurs sportifs. Pour eux, les jours suivants seront déterminants non seulement pour connaitre ce montant précis, mais surtout pour savoir si celui-ci va correspondre aux besoins du championnat national de football.