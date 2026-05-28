Congo-Kinshasa: Les défis pour le nouveau comité de la FECOFA

27 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Véron Mosengo Omba a été élu président du nouveau comité exécutif de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) le mercredi 20 mai 2026. Elu avec 60 voix sur les 65 votants, il bénéficie d'un mandat de quatre ans à la tête de l'organe faîtier du football national.

Ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), il promet une réforme profonde destinée à relancer un secteur fragilisé par des crises récurrentes de gouvernance.

Cette réforme est articulée sur onze axes majeurs, notamment :

  • la bonne gouvernance
  • la stabilité des compétitions
  • le développement des infrastructures
  • la professionnalisation du football féminin
  • la formation des jeunes.

L'objectif, selon lui, consiste à bâtir un modèle durable, capable de repositionner le football congolais sur des bases solides, tant sur le plan sportif qu'administratif.

Parmi ses priorités, la reconstruction du football de base dans les 26 provinces, occupe une place centrale. Ce volet met l'accent sur la détection précoce des talents, la formation des encadreurs et la structuration des initiatives locales.

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