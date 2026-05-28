Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 28 mai 2026

revue de presse

Cyril Ramaphosa engage un bras de fer judiciaire pour contrer la menace d’une destitution

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a officiellement saisi la Haute Cour du Cap pour obtenir l’annulation du rapport parlementaire qui fait peser sur lui la menace d’une destitution. Liée au scandale de la ferme de Phala Phala, cette contre-offensive légale vise à désamorcer la nouvelle commission d'enquête parlementaire, alors que le chef de l'État se retrouve fragilisé par le gouvernement de coalition issu des urnes.

La bataille pour la survie politique de Cyril Ramaphosa se déplace à nouveau sur le terrain des tribunaux. Devant les magistrats de la Haute Cour du Cap, le collectif d’avocats représentant le président de la République a déposé une requête formelle visant à invalider les conclusions du panel d’experts indépendants publié en 2022. (Source allAfrica)

RDC: L’opposition quitte l’hémicycle en plein examen d’un rapport sur le projet de loi référendaire

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En République démocratique du Congo (RDC), la majorité au pouvoir avance vers l’adoption d’une loi sur le référendum à deux ans de la fin du second mandat de Félix Tshisekedi. L’opposition, qui soupçonne que son objectif est d'imposer un troisième mandat pour le président en place, a claqué la porte de l’hémicycle le 27 mai lors d’une plénière consacrée à l’examen du rapport d’une commission mise en place pour le toilettage de ce texte.

À peine l’ordre du jour adopté, la vingtaine de députés que compte l’opposition en RDC a levé l’ancre.

À leur tête, Christian Mwando, le président du groupe parlementaire de l’opposition. « L'objectif ultime de la majorité, c'est de pouvoir déverrouiller l'article 220 [de la Constitution, NDLR] et donner un mandat à durée indéterminée au président de la République, accuse-t-il. Pour éviter d'être complices de ce mouvement, nous avons jugé bon de quitter l'hémicycle ». (Source RFI)

Tabaski 2026 - En Afrique de l'Ouest, les moutons de l'Aïd sont chers et se font rares

Dans les pays du Sahel et dans les États voisins, comme la Côte d'Ivoire ou le Nigéria, les prix des moutons, pour fêter la Tabaski cette année, sont touchés aussi bien par les répercussions des violences djihadistes que par la hausse des prix des carburants.

Cette année, les prix du bétail se sont envolés en Côte d'Ivoire, qui importe 75% de ses besoins en ovins et bovins pour la Tabaski (le nom de la grande fête musulmane de l'Aïd al-Adha en Afrique de l'Ouest), soit 350.000 têtes, notamment auprès de ses voisins sahéliens du Burkina Faso et du Mali. Mais depuis le 11 mai, le Burkina a suspendu les exportations de son bétail, après le Niger en mars, pour favoriser son approvisionnement local. (Source TV5 Monde Afrique)

L'UNFPA et la BAD signent un partenariat stratégique pour renforcer la santé maternelle et infantile

Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) annonce avoir signé un nouveau protocole d'accord avec la Banque africaine de développement (BAD) afin de positionner la santé maternelle et infantile, en plus de la résilience démographique, "comme des piliers centraux de la transformation économique de l"Afrique".

L'accord, signé en marge des assemblées annuelles de la BAD (25-29 mai) à Brazzaville, au Congo, présente l'investissement dans la santé maternelle non seulement comme une question de santé publique, mais également comme un investissement dans la croissance économique, la productivité, la résilience et le développement du capital humain, renseigne un communiqué de l'agence onusienne rendu public mercredi. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Industrialisation - Le Maroc devance l’Afrique du Sud, une première

L’industrialisation de l’Afrique vient de connaître un basculement inédit : le Maroc a dépassé l’Afrique du Sud au classement des puissances manufacturières du continent. Pour la première fois depuis que les indicateurs industriels africains sont compilés, Rabat devance Pretoria, marquant la fin d’une hégémonie sud-africaine installée depuis plusieurs décennies.

Ce renversement matérialise une trajectoire engagée de longue date par le royaume chérifien, articulée autour de plans sectoriels offensifs et d’une stratégie d’intégration aux chaînes de valeur mondiales. (Source Africtelegraph)

Les élections de 2026 en Éthiopie - Un pas vers une plus grande inclusivité

Alors que l'aube se lève sur les hauts plateaux, les plaines, les villes surpeuplées et les villages ruraux isolés d'Éthiopie, des millions de citoyens se préparent à un événement que beaucoup considèrent de plus en plus non seulement comme un simple exercice constitutionnel, mais aussi comme un moment de transformation nationale.

La septième élection générale de l'Éthiopie, prévue pour le 1er juin 2026, s'annonce comme l'une des initiatives démocratiques les plus importantes du pays, caractérisée par une participation électorale sans précédent, des réformes institutionnelles et une détermination croissante à rendre le processus électoral plus inclusif, crédible et à la pointe de la technologie. (Source Ethiopian News Agency)

Ghana - Les premiers ressortissants ghanéens rapatriés d'Afrique du Sud

Le premier vol transportant des ressortissants ghanéens évacués d’Afrique du Sud en raison des tensions anti-immigrés a atterri à Accra.

26 personnes qui avaient été emprisonnées par les autorités sud-africaines pour violation de visa ont été accueillies mercredi par le ministre des Affaires étrangères ghanéen et des chants patriotiques diffusés à plein volume par les haut-parleurs de l’aéroport.

Au total, quelque 800 Ghanéens devraient quitter l’Afrique du Sud, après qu’Accra a organisé des vols de rapatriement en réponse à une vague de manifestations et de violences visant les étrangers en situation régulière et irrégulière dans le pays. (Source Africanews)

Crystal Palace : Ismaila Sarr termine meilleur buteur de la Ligue Conférence

Avec 9 buts inscrits, Ismaila Sarr a terminé en tête du classement des buteurs de la Ligue Conférence 2025-2026. Une performance majuscule pour l’attaquant sénégalais de Crystal Palace, grand artisan du sacre des Eagles en finale.

Le verdict est tombé après la finale serrée mais remportée par Crystal Palace face au Rayo Vallecano (1-0), à Leipzig ce mercredi 27 mai. Ismaïla Sarr finit meilleur buteur de la saison en Ligue Conférence, avec 9 réalisations en 13 matchs. C’était carrément acté pour l’attaquant sénégalais depuis son but contre le Shakhtar Donetsk en demi-finales retour. (Source Wiwsport)

L’Ouganda ferme temporairement sa frontière avec la RDC face à la progression d’Ebola

L'Ouganda a temporairement fermé ses frontières avec la République démocratique du Congo, "face à l'intensification de l'ampleur" de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola chez son voisin, a annoncé, ce mercredi 27 mai, un haut responsable du ministère ougandais de la Santé.

La passage frontalier reste ouverts aux seuls membres des équipes de lutte contre la maladie, à l'aide humanitaire, au transport de nourriture ou de fret, et à certains membres des forces de sécurité, sous strictes conditions. (Surce Africa Radio)

700 animaux marins en provenance du Kenya saisis à l'aéroport de Buenos Aires

Plus de 700 animaux marins destinés au commerce d’ornement ont été interceptés en Argentine après une expédition illégale depuis le Kenya.

Le lot, composé de poissons tropicaux et d’invertébrés, a été saisi par les autorités, puis transféré en urgence vers une structure capable de gérer ce type de prise en charge. Le bilan sanitaire est lourd.

De nombreux spécimens sont arrivés morts après 120 heures de transit, soit cinq jours passés dans des sacs et des boîtes de transport. Les survivants présentaient des signes de stress aigu et de choc physiologique, un scénario classique dans les filières de contrebande d’animaux vivants, où la rapidité et la discrétion priment sur le bien-être. (Source Le Monde animal)