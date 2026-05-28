Ile Maurice: Mamy Ravatomanga maintenu en cellule

L'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga essuie un nouveau revers judiciaire. La Cour suprême a rejeté son recours visant à faire annuler la décision de la Bail and Remand Court (BRC) de lui refuser la liberté conditionnelle à la fin de l'année dernière.

Dans leur jugement rendu mardi, les juges Carol Green-Jokhoo et Azam Neerooa ont conclu que la magistrate de la BRC avait agi dans le cadre de ses prérogatives en ordonnant son maintien en détention provisoire le 30 décembre.

Actuellement incarcéré à la prison de haute sécurité de Melrose, Mamy Ravatomanga fait l'objet de plusieurs accusations provisoires, notamment de blanchiment d'argent et complot présumé. Contestant cette détention, il avait introduit une demande de révision judiciaire contre plusieurs instances, dont la magistrate de la BRC, le Directeur des poursuites publiques, le commissaire de police et la Financial Crimes Commission.

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Par le biais de ses avocats, l'homme d'affaires soutenait que sa détention reposait sur des éléments insuffisants et qu'aucune preuve concrète ne démontrait un risque réel justifiant son maintien derrière les barreaux. Les juges n'ont toutefois pas retenu ces arguments et indiqué que l'enquête fait état de nombreux actifs détenus à l'étranger, notamment des biens immobiliers en France ainsi que plusieurs comptes bancaires dans différentes juridictions, dont Madagascar, les Seychelles, Dubaï et les Îles Vierges britanniques.

Le jugement souligne également que les actifs de Mamy Ravatomanga à Maurice apparaissent limités comparés à l'étendue de ses intérêts financiers hors du territoire mauricien. Les juges estiment aussi qu'une remise en liberté pourrait compromettre le bon déroulement de l'enquête, évoquant des risques potentiels de pressions sur des témoins et d'altération de preuves. L'homme d'affaires demeure donc en détention en attendant la suite des procédures engagées contre lui.