Sénégal: Trafic de faux billets de banque - Plus de 46,6 millions de FCFA saisis par la gendarmerie à Dalifort

Des coupures de faux billets estimées à 46 648 000 francs CFA ont été saisies mardi à Dalifort. Selon une note la gendarmerie sénégalaise rendue publique mercredi soir, les deux mis en cause ont été conduits dans les locaux de la Brigade de Recherches de Dakar pour les besoins de l'enquête.

En application de son plan de lutte contre la criminalité, la Brigade de Recherches de Dakar a procédé, le mardi 26 mai 2026, au démantèlement d'un réseau présumé impliqué dans des activités de faux monnayage et d'escroquerie, ayant conduit à l'interpellation de plusieurs individus.

« Cette opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement faisant état de l'existence d'un réseau spécialisé dans le lavage de billets noirs. Afin de vérifier les informations recueillies et d'identifier les différents membres, les éléments de la Brigade de Recherches ont mis en place un dispositif d'infiltration et de surveillance », rapporte la gendarmerie.

Ainsi, poursuit notre source, à l'issue de plusieurs jours de suivi opérationnel, deux suspects ont été interpellés à hauteur de Dalifort alors qu'ils circulaient à bord d'un véhicule particulier.

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La fouille effectuée sur place a permis la découverte d'une importante quantité de papiers noirs découpés au format de billets de 100 dollars américains, destinés vraisemblablement à des opérations de contrefaçon et d'escroquerie.

« L'inventaire réalisé par les enquêteurs a permis d'estimer la contrevaleur des coupures saisies à 46 648 000 francs CFA. Les deux mis en cause ont été conduits dans les locaux de la Brigade de Recherches de Dakar pour les besoins de l'enquête », lit-on dans le note.

Poursuivant les investigations, les enquêteurs ont ensuite procédé à l'interpellation d'un troisième individu identifié comme étant le fournisseur des billets noirs saisis. Localisé dans la zone de Kayar, ce dernier a reconnu avoir remis les coupures en dollars à l'un des suspects afin qu'il lui trouve un technicien capable de procéder à leur nettoyage.