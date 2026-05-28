Algérie: Bouzegza salue les efforts consentis pour la distribution régulière et continue de l'eau potable

ALGER — Le ministre de l'Hydraulique, M. Lounès Bouzegza, a salué, mercredi à Alger, les efforts consentis au niveau des réseaux de distribution d'eau potable pour assurer un approvisionnement régulier et continu dans la plupart des communes des wilayas d'Alger et de Tipaza, afin de permettre aux citoyens de célébrer l'Aïd El-Adha dans des conditions idoines, indique un communiqué du ministère.

Le ministre de l'Hydraulique a "salué les efforts consentis par l'ensemble des agents et travailleurs, en coordination avec les autorités locales, afin de fournir un service public de qualité et de permettre aux citoyens de célébrer l'Aïd El-Adha dans l'aisance et dans des conditions idoines", selon la même source.

Cette déclaration a été faite lors d'une visite de terrain effectuée par le ministre dans la matinée du premier jour de l'Aïd El-Adha au centre de contrôle et de télégestion de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL), afin de s'enquérir du déroulement de l'opération de distribution d'eau potable à travers les communes des wilayas d'Alger et de Tipaza, où une alimentation "régulière et continue" a été enregistrée dans la majorité des communes, ajoute le communiqué.

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M. Bouzegza a, en outre, tenu, au cours de cette visite, une réunion par visioconférence avec le Directeur de l'Hydraulique de la wilaya de Tipaza, durant laquelle il a reçu des explications détaillées sur les conditions d'approvisionnement des habitants en eau potable pendant les premiers jours de l'Aïd El-Adha.

Le ministre a aussi visité le centre d'accueil téléphonique opérationnel (CATO), où il a insisté sur "la nécessité de prendre en charge les préoccupations des citoyens et d'y répondre rapidement, tout en fournissant toutes les explications nécessaires en cas de perturbation ou de panne".

Dans le même sillage, le ministre a inspecté le laboratoire central de la "SEAAL", soulignant "l'importance d'assurer en permanence le contrôle de la qualité de l'eau fournie aux citoyens et de veiller au respect des normes sanitaires en vigueur, afin de garantir la sécurité de l'eau distribuée à travers les différents réseaux".

A cette occasion, le ministre a affirmé qu'il suit "personnellement et de près" le déroulement de l'opération de distribution d'eau potable à l'échelle nationale, insistant sur la nécessité d'assurer la continuité et l'amélioration du service public afin de répondre aux besoins des citoyens, notamment durant les occasions marquées par une forte demande en eau.