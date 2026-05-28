Algérie: Bouzegza salue les efforts consentis pour la distribution régulière et continue de l'eau potable

27 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de l'Hydraulique, M. Lounès Bouzegza, a salué, mercredi à Alger, les efforts consentis au niveau des réseaux de distribution d'eau potable pour assurer un approvisionnement régulier et continu dans la plupart des communes des wilayas d'Alger et de Tipaza, afin de permettre aux citoyens de célébrer l'Aïd El-Adha dans des conditions idoines, indique un communiqué du ministère.

Le ministre de l'Hydraulique a "salué les efforts consentis par l'ensemble des agents et travailleurs, en coordination avec les autorités locales, afin de fournir un service public de qualité et de permettre aux citoyens de célébrer l'Aïd El-Adha dans l'aisance et dans des conditions idoines", selon la même source.

Cette déclaration a été faite lors d'une visite de terrain effectuée par le ministre dans la matinée du premier jour de l'Aïd El-Adha au centre de contrôle et de télégestion de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL), afin de s'enquérir du déroulement de l'opération de distribution d'eau potable à travers les communes des wilayas d'Alger et de Tipaza, où une alimentation "régulière et continue" a été enregistrée dans la majorité des communes, ajoute le communiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Bouzegza a, en outre, tenu, au cours de cette visite, une réunion par visioconférence avec le Directeur de l'Hydraulique de la wilaya de Tipaza, durant laquelle il a reçu des explications détaillées sur les conditions d'approvisionnement des habitants en eau potable pendant les premiers jours de l'Aïd El-Adha.

Le ministre a aussi visité le centre d'accueil téléphonique opérationnel (CATO), où il a insisté sur "la nécessité de prendre en charge les préoccupations des citoyens et d'y répondre rapidement, tout en fournissant toutes les explications nécessaires en cas de perturbation ou de panne".

Dans le même sillage, le ministre a inspecté le laboratoire central de la "SEAAL", soulignant "l'importance d'assurer en permanence le contrôle de la qualité de l'eau fournie aux citoyens et de veiller au respect des normes sanitaires en vigueur, afin de garantir la sécurité de l'eau distribuée à travers les différents réseaux".

A cette occasion, le ministre a affirmé qu'il suit "personnellement et de près" le déroulement de l'opération de distribution d'eau potable à l'échelle nationale, insistant sur la nécessité d'assurer la continuité et l'amélioration du service public afin de répondre aux besoins des citoyens, notamment durant les occasions marquées par une forte demande en eau.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.