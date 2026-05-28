Algérie: Adhésion de plus de 53.000 commerçants au système de permanence durant le premier jour

ALGER — Les services du ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national ont enregistré l'adhésion de 53.709 commerçants au système de permanence durant le premier jour de l'Aïd El-Adha à l'échelle nationale, afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement en produits de base et des services essentiels, indique mercredi un communiqué du ministère.

Le nombre d'opérateurs n'ayant pas respecté la permanence s'élève à 3 commerçants et une unité de production, sur un total de 53.711 commerçants concernés par la permanence durant le premier jour de l'Aïd.

Le ministère estime que cela "reflète une large adhésion visant à garantir la continuité de l'approvisionnement en produits essentiels et des services indispensables aux citoyens", précise le communiqué.

Dans ce contexte, le ministère a salué "l'esprit de responsabilité dont ont fait preuve les commerçants de permanence", tout en affirmant la poursuite de sa mobilisation afin de garantir la disponibilité des produits de large consommation et de préserver le pouvoir d'achat des citoyens tout au long de la période de l'Aïd El-Adha.

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Les commerçants contrevenants concernés sont des distributeurs de lait dans la wilaya de Khenchela, une boulangerie dans la wilaya de Mascara, ainsi qu'une laiterie dans la wilaya d'Alger.

Le communiqué a fait état de la réception de 14 signalements concernant le non-respect de la permanence par certains commerçants, via l'application mobile "Mourafik Com". Suite à cela, les services compétents ont immédiatement entamé les procédures de vérification et pris les mesures juridiques nécessaires à l'encontre des contrevenants.

Ces signalements concernent 14 commerçants répartis à travers les wilayas suivantes: Tlemcen, Mostaganem, Annaba, Bordj Badji Mokhtar, Jijel, Souk Ahras, Béjaïa, Mila, Tissemsilt, Blida, Oran, Tiaret et Mascara, en sus de deux (2) signalements relatifs au défaut d'affichage des prix chez deux (2) commerçants.

Selon le ministère, les données de l'application électronique "Mourafik Com" ont aussi révélé que 98 % de ses utilisateurs l'ont consultée pour rechercher des commerçants assurant la permanence, ce qui "reflète l'efficacité de l'application dans l'accompagnement des citoyens et la facilitation de leur accès aux différents services et produits de large consommation durant les jours de l'Aïd".