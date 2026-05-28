Algérie: Large adhésion des commerçants au programme de permanence à Alger

ALGER — Les services du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national ont enregistré une large adhésion des commerçants de la wilaya d'Alger au programme de permanence durant le premier jour de l'Aïd El-Adha, avec l'ouverture de plusieurs commerces non concernés par ce dispositif, ce qui témoigne de l'engagement des professionnels à assurer un approvisionnement régulier en produits de large consommation.

Lors d'une tournée effectuée à travers la circonscription administrative de Draria, en compagnie d'une équipe d'agents de l'inspection territoriale du commerce, mobilisée pour veiller au respect du programme par les commerçants concernés, l'APS a constaté une large adhésion des professionnels au dispositif mis en place pour assurer la continuité de l'approvisionnement en biens et services essentiels durant l'Aïd El-Adha.

Les commerçants rencontrés par l'APS ont exprimé leur plein engagement envers ce dispositif, conscients de son importance socioéconomique et soucieux de garantir un service continu au profit des consommateurs. Dans ce cadre, le propriétaire de la boulangerie El-Baraka, située à Oued Tarfa, a indiqué avoir assuré son activité selon les horaires de travail habituels en respectant scrupuleusement ses obligations réglementaires et le programme de permanence mis en place.

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Les équipes de contrôle ne se sont pas contentées de vérifier l'ouverture du local, elles se sont également assurées de la disponibilité effective du pain au prix réglementé, tout en s'enquérant des conditions de production et de leur conformité aux normes d'hygiène pour protéger la santé des consommateurs.

De son côté, le propriétaire de l'épicerie El-Rahma, située dans le même quartier, a indiqué avoir volontairement ouvert son commerce bien qu'il ne soit pas concerné par le programme de permanence, afin de contribuer à assurer normalement les services commerciaux durant la période de l'Aïd. Cette initiative a permis aux habitants de la région d'effectuer leurs achats dans de bonnes conditions et sans files d'attente.

Les habitants rencontrés par l'APS, à cette occasion, ont exprimé leur satisfaction quant à la disponibilité des différents produits de consommation et des services essentiels dès les premières heures de cette première journée de l'Aïd. Au niveau de la wilaya d'Alger, 4.525 professionnels ont été mobilisés pour la permanence, a fait savoir le directeur du Commerce de la wilaya d'Alger, Abdelwahab Harkas, dans une déclaration à la presse en marge de cette visite. Ce programme se poursuivra jusqu'à dimanche prochain afin d'assurer un approvisionnement régulier en produits et services essentiels, a-t-il précisé, tout en saluant l'adhésion des commerçants au programme de permanence établi pour cette fête religieuse.