Algérie: Adhésion totale des commerçants dans la région de Sétif

SETIF — La Direction régionale du commerce de la région de Sétif a enregistré, mercredi, une adhésion totale au système de permanence, au premier jour de l'Aïd El Adha, de la part des commerçants et des opérateurs économiques réquisitionnés à travers les six (6) wilayas relevant de sa compétence, a-t-on appris auprès de cette direction.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur régional du commerce de la région de Sétif, Fayçal Abdelhamid Tayeb, a précisé qu'un engagement total (100 %) a été enregistré chez l'ensemble des 4 370 commerçants mobilisés pour assurer la permanence durant le premier jour de cette occasion religieuse. Il a souligné que le nombre de commerçants ayant répondu à l'appel s'élève à 1300 dans la wilaya de Sétif, 736 à M'Sila, 700 à Bordj Bou Arréridj, 695 à Béjaïa, 472 à Mila et 467 à Jijel.

Le même responsable a indiqué qu'un "approvisionnement normal et régulier en divers produits et denrées de large consommation, à l'instar du lait et de la semoule, ainsi qu'en services essentiels, a été assuré par les commerçants concernés par le programme de permanence au premier jour de l'Aïd El Adha". Il a ajouté que "cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du ministère de tutelle visant à garantir la satisfaction des besoins des citoyens et un approvisionnement régulier durant les jours de l'Aïd".

A l'échelle des wilayas rattachées à cette direction régionale, le programme de permanence concerne 1166 boulangeries, 5565 commerces d'alimentation générale et de fruits et légumes, ainsi que 74 minoteries, 24 laiteries et 13 unités de production d'eau minérale. A cela s'ajoutent 3379 locaux de prestations de services diverses, telles que la recharge de crédit téléphonique et la réparation mécanique.

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Pour veiller à la réussite de cette opération tout au long des jours de l'Aïd El Adha, la direction régionale du commerce de la région de Sétif a mobilisé 420 agents de contrôle afin de suivre et de vérifier l'application de la permanence par les commerçants, selon le même responsable. Ce dernier a précisé que tous les moyens nécessaires ont été mis à leur disposition pour sillonner l'ensemble des zones urbaines et rurales, y compris les localités les plus reculées.

Par ailleurs, l'application électronique "Mourafik Com" offre aux citoyens la possibilité de signaler tout dysfonctionnement dans le programme de permanence au niveau des wilayas et de transmettre leurs doléances ou remarques concernant les pratiques commerciales. Cet outil permet également de signaler le défaut d'affichage des prix ou le non-respect des conditions d'hygiène par les commerçants, a rappelé le directeur régional du commerce, soulignant que cette application constitue "un outil de communication avec le secteur pour améliorer le service public et renforcer la prise en charge des préoccupations des citoyens, notamment durant les festivités".