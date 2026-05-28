Algérie: Les joueurs de la sélection nationale soumis à un travail biquotidien

ALGER — Les joueurs de la sélection nationale de football ont été soumis à un programme de travail biquotidien mardi, au Centre technique de Sidi-Moussa (Alger), où ils poursuivent leur préparation en prévision de la phase finale de la Coupe du monde 2026, prévue cet été sur le continent américain, a-t-on appris auprès de la Fédération (FAF).

"La première séance, effectuée dans la matinée, a été consacrée au renforcement musculaire et à la remise en forme, alors que la deuxième séance, effectuée un peu plus tard dans l'après-midi, a été consacrée au travail technico-tactique" a indiqué l'instance fédérale dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel.

Concernant cette deuxième séance d'entraînement, "le sélectionneur Vladimir Petkovic et son staff ont mis l'accent sur l'organisation du jeu et les automatismes, ainsi que sur certains schémas tactiques, destinés à peaufiner les réglages de l'équipe à l'approche du Mondial" a-t-on encore détaillé de même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette séance d'entraînement s'est déroulée dans une ambiance studieuse, sous le regard attentif du président de la FAF, Walid Sadi, qui a assisté à l'intégralité de l'entraînement. Pour rappel, la sélection nationale est entrée en stage bloqué à Sidi-Moussa lundi, avec un effectif de 22 joueurs, qui s'étaient contentés d'une séance légère à leur arrivée. Le staff technique avait mis à profit cette première séance pour évaluer l'état de forme des joueurs présents avant d'amorcer le travail physique et tactique, prévu pendant ce regroupement.

Le technicien bosnien dévoilera le 31 mai la liste définitive des 26 joueurs retenus pour la phase finale de la Coupe du monde, lors d'une conférence de presse programmée au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).

Avant de s'envoler pour les Etats-Unis, les "Verts" disputeront un match amical face aux Pays-Bas, le mercredi 3 juin au stade de Rotterdam (19h45, heure algérienne), avant d'affronter la Bolivie pour un dernier test de préparation, le mercredi 10 juin à Kansas City. De retour sur la scène mondiale après avoir manqué les deux dernières éditions, l'Algérie évoluera dans le Groupe (J), aux côtés de l'Argentine (tenante du titre), de l'Autriche et de la Jordanie. Les "Verts" entameront le tournoi le mercredi 17 juin devant les champions du monde argentins, au stade Arrowheaed à Kansas City (02h00, heure algérienne).