Algérie: La 'grande maison', un espace de rassemblement et de renouement familial

SETIF — A l'approche de l'Aïd El Adha à Sétif, la "grande maison" (la demeure familiale où vivent les parents et les proches) devient, par tradition, le lieu où se rassemblent les membres de la famille, grands et petits, soucieux de célébrer cette fête religieuse dans une ambiance familiale.

La chaleur de "Dar Lekbira", en jour de fête, traduit la profondeur des liens familiaux auxquels la société algérienne demeure profondément attachée, en dépit des mutations observées, ces dernières années, au sein de la cellule familiale. De nombreuses familles considèrent que l'Aïd El Adha est l'occasion de rompre avec l'éloignement familial imposé par les obligations professionnelles et le rythme effréné de la vie.

C'est pourquoi elles tiennent à profiter de cette fête religieuse pour renforcer les liens du sang, consolider les relations familiales et créer des moments chaleureux qui resteront gravés dans les mémoires. Pour Ahmed (45 ans), appelé par son métier à travailler et à habiter dans une wilaya du sud du pays, le fait de se rendre chez son père à Sétif, juste avant l'Aïd El Adha, est "une évidence", soucieux de voir ses enfants apprendre et de nourrir du sens de la solidarité entre proches, et profiter de l'ambiance authentique des fêtes de l'Aïd.

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Une ambiance, ajoute-t-il, dans une déclaration à l'APS, qui ne peut être "pleinement appréciée qu'en présence, s'ils sont encore de ce monde, des parents, des grands-parents et des autres membres de la famille élargie, tels que les oncles ou les tantes", ce qui confère à l'Aïd "une dimension humaine profonde, où les jeunes rencontrent les aînés, contribuant ainsi à transmettre les coutumes authentiques aux générations montantes".

Une ambiance chaleureuse qui "incarne également les valeurs de solidarité et d'entraide entre tous, depuis l'immolation du mouton jusqu'à la réunion des membres de la famille autour d'une même table pour déguster tous ces plats savoureux préparés à base de viande", souligne encore Ahmed. De son côté, Hadja El-Meïssa (72 ans), qui réside depuis toujours dans le plus populaire des quartiers de Sétif, la cité Yahiaoui en l'occurrence, affirme que pendant l'Aïd El Adha, "la maison s'anime et se remplit de chaleur".

Voir ses enfants et petits-enfants se regrouper autour du mouton à sacrifier, dès leur retour de la prière, emplit ses yeux de larmes de joie : "le partage des tâches, juste après l'immolation de la bête, le nettoyage des tripes, la préparation des abats, le flambage et le grattage du +bouzellouf+ (tête du mouton, ndlr) et la préparation collective du repas, est le plus beau cadeau que je puisse recevoir", confie-t-elle.

Pour sa part, Tahar, qui a pris l'habitude, depuis qu'il s'est installé avec son épouse dans une maison individuelle au chef-lieu de wilaya de Sétif, de passer les jours de l'Aïd El Adha dans la grande maison familiale, aux côtés de ses parents qui résident pourtant dans une région rurale éloignée (El Hamma, au sud de Sétif), insiste sur " l'importance de ce regroupement familial pour ancrer les valeurs de notre société et préserver la cohésion familiale".

Il fait aussi part de sa fierté de voir ses trois enfants "prendre plaisir, chaque année, à aider les villageois à perpétuer la tradition de la +Ouziaâ+ qui consiste à abattre, par solidarité, un ou plusieurs bovins pour en distribuer la viande aux familles démunies". Au plan social, des universitaires approchés par l'APS considèrent que la tradition de l'Aïd, profondément enracinée dans la société à Sétif, "dépasse la simple dimension festive pour constituer un moyen de préservation de la cohésion familiale et de transmission des vraies valeurs aux générations futures".

Selon le professeur Khaled Abdeslam, de l'université de Sétif 2, "le fait de se réunir dans la maison familiale, ou la grande maison, et partager la joie de l'Aïd El Adha n'est pas simplement une occasion de réjouissances, mais un véritable renouveau des liens familiaux et une affirmation de l'identité culturelle commune". Cette ambiance atteint son apogée le matin de l'Aïd El Adha, lorsque les membres de la famille se répartissent des rôles complémentaires, les hommes étant chargés de l'abattage et de l'écorchage, et les femmes de la préparation de plats tels que la "kemounia", le "melfouf", le foie grillé et la préparation de la fameuse "Osbana" (boyau de mouton farci aux abats et parfumé d'herbes aromatiques), le tout dans cette ambiance d'allégresse familiale que l'Aïd El Adha a toujours créée.