Burkina Faso: Semaine des Caisses populaires du pays - Le financement agricole au centre de la 21e édition

Le Réseau des Caisses populaires du Burkina (RCPB) organise la 21e édition de la semaine des Caisses Populaires, sur le thème : « Les Caisses populaires, moteur de financement et de développement du secteur agricole au Burkina Faso », du 25 au 30 mai 2026, sur toute l'étendue du territoire national.

Le Réseau des Caisses populaires du Burkina (RCPB) travaille au quotidien à se rapprocher davantage des populations des villes et des campagnes. Fidèle à son engagement d'institution financière de proximité au service de l'économie locale depuis plus de 50 ans, il organise la 21e édition de la Semaine des Caisses populaires, du 25 au 30 mai 2025, avec un accent particulier sur le secteur de l'agriculture, à travers le thème : « Les Caisses populaires, moteur de financement et de développement du secteur agricole au Burkina Faso ».

Sur l'ensemble du territoire national, plusieurs activités vont rythmer cette semaine. « Durant toute cette semaine, nos équipes se déploieront pour promouvoir l'éducation financière, recueillir vos précieux retours et vulgariser nos solutions de financement agricole ainsi que nos innovations digitales. Nous mettrons un accent particulier sur la promotion de nos produits phares, notamment la tontine digitale NONG-SAAYA, les services DANAYA CASH et l'épargne famille, conçus pour simplifier votre quotidien financier », a fait savoir la directrice générale de la Faitière des caisses populaires du Burkina (FCPB), Azaratou Sondo.

L'objectif est donc de développer la culture de l'épargne chez les populations et de leur permettre d'avoir accès des crédits pour le renforcement de leurs activités. Et malgré un environnement financier burkinabè de plus en en plus exigeant, l'ambition du RCPB, reste le même : assurer un renforcement continu de sa relation de proximité et une amélioration constante de la qualité de ses prestations, a-t-elle confié.

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Pour le président du conseil d'administration de la FCPB, Adama Kaboré et parrain de l'activité, la semaine des Caisses populaires, instituée depuis 2006, se veut un cadre privilégié par excellence pour le RCPB de réaffirmer ses valeurs fondamentales de proximité, de transparence et de redevabilité envers ses coopérateurs et l'ensemble de ses partenaires.

En cohérence avec la vision des plus hautes autorités

« Le secteur financier national traverse des mutations profondes, marquées par une concurrence accrue et l'émergence continue de nouveaux acteurs. Dans cet environnement hautement dynamique, le Réseau des Caisses populaires du Burkina fait le choix stratégique de la différenciation par l'excellence opérationnelle, l'innovation et l'adéquation constante de ses services aux réalités économiques de notre pays », a indiqué M. Kaboré.

Pour ce qui est du choix d'axer cette 21e édition sur le financement du secteur agricole, selon Adama Kaboré, il répond à l'engagement de la FCPB de soutenir la vision des plus hautes autorités du pays de faire de la transformation structurelle dudit secteur, le moteur de la croissance économique du Burkina Faso.

« Par ce choix, le RCPB réaffirme son rôle de premier plan dans le développement endogène et sa contribution substantielle à la politique de sécurité alimentaire et de

souveraineté économique de notre Nation », a-t-il soutenu. Et à Mme Sondo de renchérir que l'agriculture constitue l'ADN du RCPB, car, les premières Caisses populations se sont développées autour de cette activité à travers les groupements villageois. Aujourd'hui, les Caisses populaires disposent de produits de financement spécifiques dédiés à tous les segments de la chaine de valeurs agricoles, a souligné la directrice générale de la FCPB. Et de préciser que le tiers du volume de crédits octroyés par les Caisses populaires vont aux acteurs du secteur de l'agriculture.

Producteur à Zagtouli et bénéficiaire du financement agricole de sa Caisse populaire, Pascal Sondo fait partie des cinq meilleurs coopérateurs agriculteurs issus des six Caisses populaires de la ville de Ouagadougou, invité d'honneur de cette Semaine. Il se réjouit de la souplesse des produits financiers dédiés au monde agricole, qui lui ont permis de développer ses activités. Outre les activités commerciales, la semaine sera marquée par des oeuvres sociales et caritatives au niveau central et au niveau décentralisé comme la remise de vivres aux orphelins des vaillantes forces de défense tombées au front pour la patrie.