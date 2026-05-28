Les travaux de la IIe édition des journées régionales de la logistique ont pris fin, le samedi 23 mai 2026, à Ouagadougou.

Débutée le 21 mai dernier, les portes de la IIe édition des journées régionales de la logistique se sont refermées le 23 mai 2026. Au terme de ces journées riches en réflexions, partages d'expériences, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Seydou Tou, a exprimé sa satisfaction pour la tenue de cette édition. Il a mentionné que les recommandations issues de ces journées constituent une base de données pour renforcer les actions publiques et privées en matière de logistique et de commerce extérieur.

A cet effet, il a noté la nécessité de fluidifier les corridors, l'urgence d'accélérer la digitalisation des procédures portuaires, douanières et de transit ainsi que le renforcement de l'observatoire des pratiques anormales pour mieux corriger les dysfonctionnements dans les ports maritimes et corridors. « La professionnalisation des acteurs du transport et de la logistique, le développement de solutions souveraines et innovantes sont, entre autres, recommandations », a-t-il ajouté. Au titre de ces recommandations, Seydou Tou a invité les acteurs à poursuivre leurs efforts dans la modernisation des infrastructures de transport et de commerce.

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Dans la mise en oeuvre de ces recommandations, il a donc engagé la Chambre de commerce et d'industrie du Burrkina Faso (CCI-BF) à mettre en place, avec les autres acteurs des pays participants, un dispositif de suivi. Un instrument stratégique de souveraineté économique A l'entendre, les thématiques ont permis de mettre en lumière des enjeux liés à la compétitivité de la logistique de la sous-région. Il s'est agi de la performance des corridors de transport, les défis de la conteneurisation, la facilitation du transit et des procédures douanières ainsi que les exigences liées à la zone de libre-échange continentale ouest-africaine. Pour lui, ces échanges ont permis de confirmer que la logistique n'est plus une fonction d'appui au commerce.

Elle est un instrument stratégique de souveraineté économique et de transformation structurelle de l'économie. M. Tou a félicité l'ensemble des partenaires techniques et institutionnels, des sponsors, des opérateurs économiques et experts, des délégations des pays frères pour leur contribution au succès de ces journées. Le secrétaire général de la chambre de commerce et d'industrie du Mali, pays invité d'honneur, Mahamadou Sanogo, a salué la qualité des travaux ayant abouti à de véritables recommandations.

« Nous avons bon espoir que ces recommandations seront appliquées pour faire l'état des lieux à l'occasion d'autres rencontres », a-t-il souhaité. Une remise de présents et de distinctions aux partenaires et différents invités, suivie des photos de famille, ont mis fin à la IIe édition des journées régionales de la logistique. A cette cérémonie de clôture, l'ambassadeur de la République du Ghana au Burkina Faso était présent.