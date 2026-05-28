Burkina Faso: Tabaski 2026 - Le vivre-ensemble, au coeur de la célébration à Koudougou

27 Mai 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Beyon Romain NEBIE

Les fidèles musulmans de Koudougou ont célébré la fête de l'Aïd el-Kébir dans la ferveur religieuse et le recueillement, le mercredi 27 mai 2026, au stade Batiébo-Balibié. La grande prière, dirigée par le grand imam de Koudougou, El hadj Mohamadi Sémédé, a mobilisé plusieurs centaines de fidèles ainsi que des autorités administratives et coutumières venues communier avec la communauté musulmane.

Dans son sermon, le grand imam El hadj Mohamadi Sémédé, a rappelé la signification profonde de la Tabaski, fête commémorant la soumission du prophète Abraham à la volonté divine. Selon lui, cette célébration constitue une recommandation de l'Islam que les fidèles musulmans perpétuent en signe de reconnaissance envers Allah, le Créateur. Il a invité les musulmans à cultiver davantage les valeurs de paix, de pardon et de fraternité dans un contexte national marqué par les défis sécuritaires.

« La paix doit être l'affaire de tous. Chaque croyant doit prier et agir pour la cohésion sociale », a-t-il indiqué. Le guide religieux a également exhorté les fidèles à promouvoir la tolérance religieuse et à partager les repas de la fête avec les personnes démunies ainsi qu'avec les frères non musulmans afin de renforcer le vivre-ensemble. Des prières ont été formulées pour le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso, mais aussi pour les autorités du pays et les forces combattantes engagées dans la lutte contre le terrorisme. Présent à cette grande prière, le secrétaire général de la région de Nando, Lucien Guengueré, représentant le gouverneur, est venu traduire la solidarité et les encouragements des autorités administratives à la communauté musulmane.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a salué l'importante mobilisation des fidèles et souhaité que cette fête se déroule dans la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans toute la région. Le représentant du gouverneur a aussi invité les populations à demeurer unies et solidaires face aux difficultés que traverse le pays. Selon lui, les prières et les bénédictions des guides religieux sont d'un apport important pour le retour de la stabilité au Burkina Faso. Après la prière, les fidèles se sont souhaité mutuellement une bonne fête avant de regagner leurs familles respectives pour les réjouissances et les sacrifices rituels marquant la célébration de l'Aïd el-Kébir.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.