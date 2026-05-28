Afrique de l'Ouest: Le rendez-vous africain du volontariat

28 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Lomé abritera du 2 au 4 juin la 8e édition du forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace Cédéao.

Organisé avec l'appui de l'Agence nationale du volontariat au Togo (ANVT), cette rencontre se veut un cadre d'échanges d'expériences, de partage de bonnes pratiques et de réflexion sur des stratégies innovantes pour renforcer le volontariat dans la région.

L'événement intervient dans un contexte où le Togo est régulièrement cité comme un modèle en matière de volontariat.

Depuis sa création en 2011, l'ANVT a mobilisé 83 842 volontaires.

Ils interviennent dans divers secteurs de développement et contribuent au renforcement des services publics et communautaires à travers le pays.

Le dispositif inclut également 127 volontaires internationaux de réciprocité (VIR), mobilisés dans le cadre de missions Sud-Sud et Sud-Nord.

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