Congo-Kinshasa: Ebola - Les musulmans encouragent l'observance des mesures barrières au Maniema

Lors de la fête de Tabaski, célébrée mercredi 27 mai à Kindu, l'imam urbain de la communauté musulmane du Maniema (COMIMA), Sheikh Akanda, a encouragé le respect des mesures barrières contre l'épidémie de virus Ebola.

« Nous venons de fêter le Tabaski, la fête du mouton qui commémore l'acte de foi du prophète Ibrahim, prêt à sacrifier son fils Ismaël pour Dieu. Nous profitons de cette occasion pour interpeller les musulmans et non-musulmans sur l'importance d'observer les mesures barrières et de suivre les conseils des agents de santé afin de lutter contre l'épidémie à virus Ebola, qui menace déjà notre province du Maniema », a-t-il déclaré.

Sheikh Akanda a également rappelé que le virus est une réalité et non une utopie, comme certains le pensent. Il a encouragé les fidèles musulmans à continuer de prier pour la paix en République démocratique du Congo.

En avril dernier, les biologistes médicaux et techniciens du Maniema avaient alerté sur l'absence d'un laboratoire de référence dans la province. Selon eux, cette carence fragilise les diagnostics médicaux et augmente le taux de mortalité évitable.