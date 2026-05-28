Congo-Kinshasa: Ebola - Mobilisation des diplomates et humanitaires autour de la riposte

Des diplomates et humanitaires ont exprimé leur engagement à accompagner le gouvernement congolais dans la riposte contre la maladie à virus Ebola.

Cette volonté a été réaffirmée lors d'un briefing organisé le mercredi 27 mai à Kinshasa par la Croix-Rouge de la RDC, en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La Croix-Rouge de la RDC a présenté les actions déjà menées dans les zones affectées, notamment la communication des risques, la surveillance communautaire et les enterrements dignes et sécurisés. Au-delà des interventions sanitaires, la question de la confiance des communautés demeure un défi majeur.

Pour Gloria Lombopolo, secrétaire générale de la Croix-Rouge de la RDC, la réponse repose à la fois sur les activités communautaires et sur le réseau de volontaires présents au sein des populations touchées :

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« La Croix-Rouge de la RDC se base sur l'ancrage de ses volontaires. C'est notre force. Ces volontaires sont des membres des communautés affectées ; ils connaissent les rituels et traditions, et grâce à leur formation, ils maîtrisent les pratiques d'enterrement digne et sécurisé ».

Elle souhaite que les membres des communautés ouvrent leurs portes à la Croix-Rouge, afin de permettre des sensibilisations de masse, de porte à porte ou auprès des ménages.

Dès l'ouverture des travaux, un hommage a été rendu aux trois volontaires de la Croix-Rouge récemment décédés.

« Je tiens à présenter mes sincères condoléances à la direction de la Croix-Rouge de la RDC, aux familles des trois volontaires ainsi qu'à l'ensemble de la famille Croix-Rouge/Croissant-Rouge... », a poursuivi Gloria Lombopolo.

La Croix-Rouge de la RDC affirme avoir déjà sensibilisé plus de 30 000 personnes à ce jour sur la prévention de la maladie à virus Ebola.