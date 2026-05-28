Afrique: Ebola - Le Canada suspend l'immigration des ressortissants de la RDC, de l'Ouganda et du Soudan du Sud pour 90 jours

Les ressortissants de la RDC, de l'Ouganda et du Soudan du Sud ne vont plus entrer sur son sol canadien pendant les 90 prochains jours, a annoncé le Gouvernement canadien mercredi 27 mai 2026.

Dans un communiqué, Ottawa dit avoir décidé de suspendre les documents d'immigration délivrés aux résidents des pays jugés à risque élevé ou très élevé d'éclosion de l'épidémie d'Ebola.

Ottawa justifie cette approche de précaution par la gravité de la maladie et par le contexte international, marqué par le démarrage imminent du Mondial de football.

En clair, les détenteurs d'un visa de résident temporaire, d'une autorisation de voyage électronique (AVE) ou d'un visa de résident permanent déjà approuvés ne pourront pas se rendre au Canada. Aussi, le traitement des nouvelles demandes émanant de résidents de ces trois pays est gelé sur la même période.

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A ces restrictions s'ajoute un volet sanitaire. À compter du 30 mai au 29 août 2026, les citoyens canadiens, les résidents permanents, ainsi que les ressortissants étrangers ayant séjourné dans les zones à risque au cours des 21 derniers jours seront soumis à une quarantaine de 21 jours, cela même en l'absence de symptômes.

Les autorités fédérales précisent qu'elles continueront de suivre l'évolution de la situation épidémiologique, au Canada comme à l'étranger, et ajusteront le dispositif en conséquence. Elles rappellent que les mesures frontalières sont susceptibles d'évoluer à tout moment et invitent les voyageurs à consulter le site voyage.gc.ca avant tout déplacement.

Par ailleurs, le Gouvernement canadien souligne toutefois que le risque pour la population canadienne reste faible : aucun cas importé d'Ebola n'a jamais été enregistré au Canada, et aucun cas n'est actuellement recensé en Amérique du Nord.