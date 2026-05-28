Madagascar: Alasora - Le parquet met un couple en prison

28 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un homme de 25 ans a été écroué mardi à la maison de force de Tsiafahy et sa femme, 23 ans, à Antanimora. Le couple, sans enfant, est poursuivi pour avoir attiré chez eux un collecteur de lait qu'ils ont agressé avant de lui voler son téléphone, son argent et sa bicyclette.

Selon l'enquête de la police, les faits se sont déroulés le 24 mai à Alasora. Les prévenus avaient proposé à leur cible de venir acheter du lait et des bidons chez eux.

Une fois entré, la porte a été verrouillée et l'homme pris à partie. Le mari l'a saisi à la gorge avec un fil, pendant que son épouse le rouait de coups.

La victime a réussi à se libérer un instant, mais elle a été rattrapée et assommée à coups de bois rond. Pensant l'avoir tuée, le couple a emporté ses biens avant de fuir Alasora pour Manalalondo, où ils ont été arrêtés le jour même.

Le blessé a repris connaissance, a pu se rendre chez un médecin et déposer plainte. Il souffre de traumatismes entraînant une incapacité totale de travail de 21 jours. Devant les enquêteurs, le mari a affirmé avoir agi par jalousie, convaincu que le collecteur de lait « draguait sa femme ».

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