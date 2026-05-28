Madagascar: Eusebia dévoile un nouvel album

28 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Eusebia ouvre un nouveau chapitre de sa carrière avec « Karibo », son quatrième album, présenté quelques jours après son passage remarqué sur la scène de La Teinturerie à Ampasanimalo. Plus personnel et résolument tourné vers l'international, cet opus marque une nouvelle étape pour l'artiste malgache, qui s'envolera en Europe à partir de la mi-juin, avec une série de concerts promotionnels et de participations à des festivals.

L'album rassemble plusieurs collaborations marquantes, notamment « Misaotra », premier duo entre Eusebia et son père, le roi du salegy Jaojoby. Ce titre rend hommage à ses parents et occupe une place particulière dans le projet. Le morceau « Malakilaky », enregistré avec Remamy, figure également dans l'opus, aux côtés de plusieurs compositions signées par la chanteuse elle-même.

« Karibo » se distingue également par la présence de chansons en anglais et en français, une évolution inspirée par les nombreuses prestations de l'artiste à l'étranger. Habituée jusque-là à chanter principalement en malgache, Eusebia souhaite désormais rendre ses morceaux plus accessibles au public international.

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Après « Viavy Gasy » en 2014, « Namako » en 2016 et « Faka » en 2022, la chanteuse propose cette fois un projet plus introspectif. À travers les dix titres de l'album, Eusebia invite le public à découvrir une facette plus profonde de son univers artistique. L'artiste y mêle émotions personnelles, identité musicale et ouverture culturelle.

Sur le plan musical, « Karibo » mélange rythmes traditionnels malgaches et arrangements plus modernes. Salegy, tsapiky et maganja traversent l'album, notamment dans le titre éponyme inspiré des sonorités du Nord de Madagascar. D'autres morceaux, comme « Tady Vola», adoptent une approche plus contemporaine. Plusieurs singles déjà connus du public y sont aussi intégrés, dont « Vonjeo », consacré aux enfants malgaches en difficulté, ainsi que « Moramora » et « Tic-Tac ».

Produit par le studio Msyp Prod avec la participation de la fratrie Njava, l'album sort également en format physique, un choix que l'artiste continue de défendre à l'ère du numérique afin de préserver la dimension durable de l'oeuvre musicale.

Accompagnée de Novo'h à la guitare, Bootax à la basse et Eric à la batterie, Eusebia débutera sa tournée européenne le 17 juin. Des concerts et festivals sont prévus en Italie, en Slovénie, en Allemagne, en France, en Suisse et en Roumanie.

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