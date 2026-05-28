Madagascar: Mahajanga - La faculté de médecine bénéficie de nouveaux équipements

La visite du président de la Refondation de la République de Madagascar (PRRM), le colonel Michaël Randrianirina, et de son épouse à Mahajanga a été illustrée par une série d'inaugurations depuis lundi dernier.

Pour la faculté de médecine de l'université de Mahajanga, quatre nouveaux bâtiments R+1, comprenant un laboratoire, une bibliothèque ainsi que des salles de classe et une salle de thèse, ont été inaugurés dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire (CHU) à Androva, mardi.

Les soutenances de thèse sont désormais réalisées dans le nouveau local et les impétrants n'auront plus à louer des salles privées.

Ces bâtiments ont été réhabilités et des travaux d'extension y ont été apportés. De même, un autre bâtiment réhabilité de l'IFIRP (Institut de Formation Inter-régional des Paramédicaux) a été inauguré le même jour. Ce, grâce au financement de la Banque mondiale ainsi que du ministère de la Santé publique.

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Ces infrastructures ont été équipées de matériel de bureau ainsi que d'équipements de simulation destinés aux laboratoires afin de renforcer les conditions de formation des étudiants en médecine et des professionnels de santé.

Ces réalisations sont le fruit de la collaboration entre la faculté de médecine et ses différents partenaires. L'objectif vise à améliorer les infrastructures universitaires et la qualité de la formation médicale à Mahajanga.

En marge de cet événement, le ministère de la Santé publique a octroyé des véhicules destinés à assurer la campagne de vaccination contre la variole du singe dans les six districts de la région Boeny, à savoir Mahajanga 1 et 2, Soalala, Mitsinjo ainsi que Marovoay et Ambatoboeny.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du PRRM, le colonel Michaël Randrianirina, des autorités locales conduites par le chef de région Boeny ainsi que du préfet de Mahajanga.

Le président de l'université de Mahajanga, le professeur Blanchard Randrianambinina, le directeur du CHU Androva, le docteur Tojomamy Ralaizafindraibe, et le doyen de la faculté de médecine, le docteur Rivo Solotiana Rakotomalala, étaient présents durant la cérémonie.