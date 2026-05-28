Madagascar: Avaratr'Antanimora - Le gardien d'un étranger abattu

Un vol a dégénéré en meurtre à Avaratr'Antanimora, où le gardien d'un ressortissant étranger a été tué. Deux anciennes employées et un complice ont été écroués.

Mardi, trois personnes ont été placées en détention préventive après une attaque qui a coûté la vie au gardien d'un opérateur économique étranger à Avaratr'Antanimora. Un homme a été écroué à Tsiafahy et deux femmes à la prison d'Antanimora.

Ces arrestations font suite à une enquête menée par la Brigade criminelle d'Anosy. Le 19 mai, à l'aube, une femme a été arrêtée à son domicile de Marohoho Tsimbazaza. Elle a indiqué aux enquêteurs l'adresse d'une complice, interpellée le même jour, ainsi que celle d'un homme habitant à Tsiadana.

Un quatrième suspect, présenté comme le porteur du butin, reste recherché. Lors des interrogatoires, les personnes arrêtées ont reconnu les faits et expliqué qu'elles avaient partagé l'argent le 31 mars, au lendemain de l'attaque, avant de quitter la capitale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les faits remontent à la nuit du 30 mars 2026, vers 23 heures. Le ressortissant étranger a été pris pour cible par un groupe de quatre individus. Son concierge, âgé de 35 ans, a été tué d'un coup de couteau porté à la gorge.

Un coup de couteau

Les assaillants ont ensuite pénétré dans la maison, se sont dirigés vers la pièce où était conservée une importante somme d'argent et ont emporté 35 millions d'ariary dans des sacs préparés à l'avance. Ils ont également menacé le propriétaire, l'ont blessé et se sont emparés de ses téléphones avant de prendre la fuite.

L'enquête a révélé que deux anciennes employées de la victime étaient à l'origine du plan. L'une, âgée de 39 ans, avait travaillé dans la maison en 2025 avant d'être renvoyée. L'autre, âgée de 23 ans, avait été recrutée en janvier 2026 mais n'avait pas gardé son poste plus d'un mois. Toutes deux savaient que de l'argent était conservé dans la maison et disposaient encore des clés de la résidence et de la pièce où il était stocké.

Elles ont recruté deux hommes pour exécuter le projet. Le soir du 30 mars, les quatre complices, masqués, ont pénétré dans la propriété et commis le meurtre avant de s'emparer du butin.

La police est intervenue sur les lieux et a lancé des recherches intensives. Moins de deux mois plus tard, trois principaux suspects ont été arrêtés.