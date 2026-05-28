Gabon: Oyem - 2e ar - Des jeunes et des agents recenseurs dénoncent une manipulation visant à ternir l'image de la ministre de la Planification

Des tensions latentes agitent le 2e arrondissement de la commune d'Oyem. Des jeunes du quartier Esonkui et des agents recenseurs du Recensement Général de la Population et du Logement (RGPL) accusent l'élu national de manipulation politique visant à discréditer la ministre de la Planification et de la Prospective.

Selon les témoignages recueillis auprès des jeunes d'Esonkui, deux faits illustreraient ces agissements qualifiés de « profito-situationniste ».

1. Le blocage supposé des travaux d'électrification

Les jeunes affirment que l'élu aurait bloqué les travaux destinés à amener le courant dans le 2e arrondissement. L'objectif, selon eux, aurait été d'inciter les jeunes à descendre dans la rue pour réclamer le rétablissement de l'électricité, afin que l'élu se pose ensuite en médiateur et « rétablisse » la situation. Une manoeuvre qui, pour les habitants, instrumentalise la colère sociale à des fins politiques.

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2. L'instrumentalisation présumée des agents recenseurs

Le second point porte sur la situation des agents recenseurs. Des sources locales affirment que le député aurait poussé les équipes à revendiquer le paiement de leurs émoluments en créant une « fausse crise » dans l'arrondissement. Or, une vidéo circule dans laquelle le chef d'équipe désigné, formé pour l'opération, dément l'existence de tout mouvement de grève des agents du RGPL du 2e arrondissement.

« Je m'inscris en faux sur ces déclarations. Il n'y a jamais eu de mouvement des agents recenseurs. C'est sur la demande des équipes du député, après concertation avec le superviseur provincial, que nous sommes rendus à la direction provinciale. Nous avons été filmés à ce moment-là », déclare le chef d'équipe dans la vidéo. Pour les agents, il s'agirait d'une récupération politique destinée à ternir l'image de la ministre de la Planification.

« La 5e République n'a plus besoin de politique politicienne »

Face à ces accusations, les jeunes du quartier s'interrogent : « Comment pouvons-nous dire que nous soutenons la politique du Chef de l'État lorsque nous procédons avec des méthodes rétrogrades qui ne font pas évoluer notre pays, en général, et la province du Woleu-Ntem en particulier ? »

Ils défendent par ailleurs le bilan et la posture de Madame la ministre de la Planification et de la Prospective, décrite comme « une femme intègre, calée dans son domaine, technocrate avérée et compétente », qui assume brillamment sa mission sur les plans national et international.

« La politique n'a rien apporté au pays et encore moins à la commune d'Oyem. Que chacun reste à sa place et pense Gabon », concluent-ils.