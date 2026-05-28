Gabon: Condamnation des violences sur mineur diffusées sur les réseaux sociaux

Le Ministère des Affaires Sociales, chargé de la Protection de l'Enfance et de la Femme, exprime sa profonde indignation à la suite de la diffusion, sur les réseaux sociaux, d'une vidéo montrant des violences physiques et psychologiques exercées sur un enfant. De tels actes constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux de l'enfant et ne sauraient être tolérés sous aucune circonstance.

La protection de l'enfance demeure une responsabilité légale, morale et collective. À cet égard, il est rappelé que :

1. Les violences physiques, psychologiques ainsi que les traitements dégradants infligés à un mineur sont sévèrement sanctionnés par la législation gabonaise, notamment :

- La Loi n°09/2004 du 21 septembre 2004 relative à la prévention, à la protection et à la répression des violences contre les femmes et l'enfant ;

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- Les articles 210 à 219 du Code pénal gabonais relatifs aux coups et blessures, aux mauvais traitements et aux violences exercées sur les mineurs de moins de quinze ans.

2. Les auteurs de tels actes s'exposent à des poursuites pénales pouvant entraîner des peines d'emprisonnement, des amendes ainsi que des mesures de retrait ou de déchéance de l'autorité parentale, conformément aux dispositions de l'article 373 du Code civil gabonais, lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige.

3. Toute personne témoin ou informée de violences commises sur un enfant est tenue d'alerter les autorités compétentes (police judiciaire, parquet, services sociaux), afin de permettre une prise en charge rapide et la protection de la victime, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale.

Face à la recrudescence de faits similaires relayés ces derniers mois, le Ministère appelle à une mobilisation renforcée des familles, des institutions, des acteurs sociaux et de l'ensemble de la société afin de lutter contre toutes les formes de violences faites aux enfants.

Le Gouvernement réaffirme, à travers le Ministère des Affaires Sociales, chargé de la Protection de l'Enfance et de la Femme, son engagement constant en faveur de la protection des enfants, du respect de leur dignité et de la préservation de leurs droits fondamentaux.

Fait à Koula-Moutou, le 27 mai 2026

Ministère des Affaires Sociales,

chargé de la Protection de l'Enfance et de la Femme,