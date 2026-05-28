Dans le monde du sport, le talent seul ne suffit pas pour réussir. La discipline, le sérieux, le travail et le comportement jouent également un rôle essentiel dans la construction d'un grand joueur.

À Ndoty Club, centre de formation foot-études engagé dans l'encadrement de la jeunesse de la Louétsi-Wano, un jeune s'est particulièrement illustré cette saison : Désiré Moupela, élu meilleur joueur Ndoty de l'année 2025-2026.

Cette distinction vient récompenser non seulement ses performances sportives, mais aussi son exemplarité au quotidien. Assidu aux entraînements, toujours ponctuel et concentré dans le travail, Désiré fait partie de ces jeunes qui comprennent très tôt que la réussite se construit avec rigueur et persévérance.

Sur le terrain, le jeune joueur impressionne par son calme et sa lucidité. Contrairement à beaucoup de jeunes de son âge qui jouent sous l'effet de la précipitation, Désiré sait garder son sang-froid dans les moments importants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sa lecture du jeu, sa capacité à prendre de bonnes décisions et son intelligence tactique font de lui un élément précieux pour son équipe.

Mais au-delà du football, Désiré Moupela brille également à l'école. Élève sérieux et appliqué, il a obtenu une moyenne de 13/20 au premier trimestre ainsi qu'au deuxième trimestre. Une régularité qui démontre sa capacité à concilier études et sport, conformément à la vision éducative portée par Ndoty Club.

À travers son parcours, Désiré devient un modèle pour de nombreux jeunes de la Louétsi-Wano. Il incarne cette nouvelle génération qui croit au travail, au respect et à l'effort comme clés de réussite. Son comportement exemplaire, aussi bien sur le terrain qu'en milieu scolaire, témoigne d'une éducation solide et d'une grande maturité.

Pour les encadreurs de Ndoty Club, cette récompense est largement méritée. Elle symbolise l'importance de valoriser les jeunes qui se distinguent non seulement par leur talent, mais aussi par leurs valeurs humaines et académiques.

L'avenir semble donc très prometteur pour Désiré Moupela. Avec sa détermination, sa discipline et son sérieux, il possède toutes les qualités nécessaires pour aller loin dans le football tout en poursuivant brillamment ses études. Une fierté pour Ndoty Club et un véritable espoir pour la jeunesse gabonaise.