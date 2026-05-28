Tunisie: Fradj Abdellaoui désigné pour le barrage Stade Gabésien - CS Hammam-Lif

28 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Direction nationale de l'arbitrage a désigné l'arbitre Fradj Abdellaoui pour diriger le match barrage décisif pour l'accession à la Ligue Professionnelle 1 tunisienne, qui opposera le Stade Gabésien au CS Hammam-Lif samedi prochain à 16h00 au Stade olympique de Sousse. Abdellaoui sera assisté par Marwan Saad et Aymen Ismail.

L'arbitre VAR sera Amir Loucif assisté par Wissem Boughattas.

En cas d'égalité au terme du temps réglementaire, les deux équipes seront départagées directement par les tirs au but.

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