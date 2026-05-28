Angola: Le chef de la diplomatie angolaise réaffirme l'importance historique du Processus de Bicesse

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a souligné ce mardi à Luanda l'importance historique du Processus de Bicesse pour comprendre la trajectoire de la consolidation de la paix en Angola et renforcer l'engagement en faveur du maintien de la stabilité nationale.

S'exprimant lors de l'ouverture de la conférence internationale commémorant le 35e anniversaire des Accords de Bicesse de 1991, qui s'est tenue à l'Académie diplomatique « Venâncio de Moura », le ministre a insisté sur le fait que se souvenir du Processus de Bicesse permet de préserver un point de référence pour le dialogue politique et le règlement pacifique des conflits.

Le ministre a également évoqué le contexte international actuel, marqué par des tensions géopolitiques et des conflits dans diverses régions du monde, et a affirmé que l'expérience angolaise de négociation et de réconciliation devait servir d'exemple pour promouvoir la diplomatie et la compréhension entre les peuples.

Il a ajouté que la paix devait être cultivée et transmise aux nouvelles générations comme un bien commun et non négociable.

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Lors de cet événement, le directeur général de l'Académie diplomatique, l'ambassadeur José Marcos Barrica, a déclaré que la conférence visait à préserver la mémoire historique du processus de paix et à valoriser les témoignages des protagonistes des négociations.

La rencontre a été marquée par l'intervention de l'ancien médiateur du processus de paix angolais, le Portugais José Manuel Durão Barroso, qui a participé au lancement d'un ouvrage consacré aux Accords de Bicesse, dont la cérémonie a eu lieu ce mardi sous l'égide du ministère des Relations Extérieures.

Étaient également présents à la rencontre la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Arlete Chimbinda, ainsi que des membres de l'Exécutif, des députés, des diplomates et des universitaires.

La conférence a offert des moments culturels et des réflexions sur l'impact durable des Accords de Bicesse, considérés comme une étape fondamentale sur la voie de la paix instaurée en 2002.