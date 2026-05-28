Angola: Les travaux de construction de l'aéroport Mbanza Kongo sont achevés à 38 %

27 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Mbanza Kongo — Les travaux du futur aéroport international de Mbanza Kongo (Zaïre), en construction depuis juillet 2022 dans la commune de Nkiende, sont achevés à 38 %.

Baptisée du nom de Nimi a Lukeni, fondateur de l'ancien royaume du Kongo, la nouvelle infrastructure aéroportuaire a été inspectée ce mercredi par le Président de la République, João Lourenço, lors de sa visite de travail de deux jours dans la province du Zaïre.

Selon Carlos Pimental Araújo, responsable des infrastructures de la société SGA, les travaux de ce futur aéroport, situé dans une ville classée au patrimoine mondial et dont l'achèvement est prévu pour mai 2027, sont réalisés par l'entreprise chinoise Shinohidro.

Le projet est réalisé financièrement à environ 66,17 % et les travaux de terrassement de la piste et de l'ensemble de la zone destinée à la mise en place des infrastructures de soutien sont déjà terminés.

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À ce jour, parmi d'autres projets, la tour de contrôle, les bâtiments du terminal de fret, le terminal passagers et le bâtiment de soutien du ministère de l'Intérieur sont déjà achevés.

Selon les informations officielles, les travaux de canalisations électriques, mécaniques et d'assainissement sont actuellement en cours, pour un projet dont le budget s'élève à 154 514 040 dollars américains.

Les travaux ont été interrompus pendant deux ans (de 2023 à 2025) en raison de difficultés financières.

L'infrastructure a été conçue pour les opérations d'atterrissage et de décollage d'avions de type Boeing 777-300ER et comprendra une piste de 3 500 mètres de long et 45 mètres de large, avec des accotements de 7,5 mètres de chaque côté.

Le futur aéroport international de Mbanza Kongo aura une capacité d'accueil de 500 000 passagers par an et s'étendra sur une superficie totale de 183 hectares, où une cité aéroportuaire sera également construite ultérieurement. 

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