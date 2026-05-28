Afrique: Transport aérien - Royal Air Maroc suspend ses vols vers le Cameroun

La décision de la compagnie marocaine de suspendre plusieurs dessertes en Afrique centrale révèle les vulnérabilités structurelles du transport aérien africain face aux chocs géopolitiques mondiaux.

La suspension temporaire des vols de Royal Air Maroc vers Douala et Yaoundé dépasse largement le simple ajustement commercial d'une compagnie aérienne. Derrière l'argument officiel de la « forte hausse des prix du kérosène » se dessine une réalité plus profonde : la vulnérabilité persistante du transport aérien africain face aux crises géopolitiques mondiales et aux déséquilibres économiques internationaux.

Dans un communiqué, la compagnie marocaine a annoncé la suspension jusqu'au 9 juin de plusieurs liaisons vers l'Afrique centrale, notamment vers le Cameroun, le Gabon, la République démocratique du Congo, le République du Congo et la République centrafricaine. La compagnie évoque deux facteurs principaux : la flambée des coûts énergétiques liée aux tensions au Moyen-Orient et le ralentissement de la demande sur certaines lignes africaines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais cette annonce agit surtout comme un révélateur des faiblesses structurelles qui continuent de fragiliser le secteur aérien africain. Depuis plusieurs années, le transport aérien sur le continent fonctionne sous forte pression économique. Coûts d'exploitation élevés, fiscalité lourde, infrastructures inégales, faible intégration régionale et dépendance énergétique rendent de nombreuses dessertes africaines peu rentables. À cela s'ajoutent désormais les conséquences des tensions géopolitiques mondiales.

La hausse brutale du prix du pétrole provoquée par les crises au Moyen-Orient affecte directement les compagnies aériennes, le carburant représentant souvent entre 30 % et 40 % des coûts d'exploitation. Or, les compagnies desservant l'Afrique subissent une contrainte supplémentaire : dans plusieurs pays africains, le kérosène coûte significativement plus cher qu'en Europe, au Moyen-Orient ou en Asie en raison des taxes, des difficultés logistiques et des capacités limitées de raffinage.

L'Afrique centrale, un cas particulièrement sensible

La région demeure l'une des moins connectées du continent malgré son importance démographique et économique croissante. Les coûts opérationnels y sont élevés, les marchés parfois étroits et les infrastructures aéroportuaires encore insuffisamment modernisées dans certaines capitales. Résultat : plusieurs compagnies internationales ajustent régulièrement leurs dessertes en fonction des fluctuations économiques mondiales.

Pour Royal Air Maroc, cette suspension intervient dans un contexte de repositionnement stratégique plus large. La compagnie cherche depuis plusieurs années à consolider son rôle de hub africain entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord via Casablanca. L'Afrique subsaharienne constitue un axe majeur de cette stratégie. Mais cette ambition se heurte désormais à une équation complexe : comment maintenir une forte présence africaine tout en absorbant les chocs énergétiques mondiaux et la concurrence croissante des compagnies du Golfe, d'Éthiopie ou de Turquie ?

Le ciel africain, un espace de compétition stratégique

Ethiopian Airlines poursuit son expansion continentale agressive. Qatar Airways, Turkish Airlines et les compagnies émiraties renforcent également leur présence en Afrique, attirées par le potentiel futur du marché continental. Dans ce contexte, chaque suspension de ligne traduit aussi des arbitrages économiques et géopolitiques. Pour le Cameroun et l'Afrique centrale, cette situation pose plusieurs questions stratégiques. La première concerne la dépendance du continent vis-à-vis des compagnies étrangères. Malgré une population de plus de 1,4 milliard d'habitants, l'Afrique représente encore une faible part du trafic aérien mondial et reste dominée par des acteurs non africains sur plusieurs routes internationales majeures.

La seconde question touche à l'intégration régionale africaine. Alors même que l'Union africaine promeut la zone de libre-échange continentale africaine, les connexions aériennes intra-africaines restent insuffisantes, coûteuses et parfois plus compliquées qu'un transit par l'Europe ou le Moyen-Orient. Le paradoxe est frappant : voyager entre deux capitales africaines peut encore coûter davantage qu'un vol vers Paris, Istanbul ou Dubaï. Cette faiblesse limite les échanges commerciaux ; la mobilité des entrepreneurs; le tourisme régional ; les investissements ;et l'intégration économique du continent.

La suspension des vols de Royal Air Maroc rappelle également combien les économies africaines restent exposées aux crises extérieures. Une tension géopolitique à plusieurs milliers de kilomètres du continent peut aujourd'hui perturber directement les flux aériens africains, ralentir les échanges et affecter les mobilités régionales. Au-delà de l'épisode actuel, plusieurs experts estiment que l'Afrique devra accélérer sa souveraineté logistique et énergétique si elle veut sécuriser durablement son développement aérien.

Cela implique des capacités accrues de raffinage ; des politiques fiscales plus attractives ; des investissements massifs dans les infrastructures ; une meilleure coopération aérienne régionale ;

et le renforcement des compagnies africaines. Car le transport aérien est devenu bien plus qu'un simple secteur économique : il constitue désormais un levier stratégique de puissance, d'intégration et de compétitivité mondiale. Pour l'heure, la suspension annoncée par Royal Air Maroc reste temporaire. Mais elle agit déjà comme un signal d'alerte sur les fragilités persistantes du ciel africain dans un monde de plus en plus instable. Derrière la hausse du kérosène, c'est donc toute la question de la résilience économique et logistique africaine qui réapparaît brutalement.