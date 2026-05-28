Algérie: 16 ans de prison requis contre l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout

En Algérie, le tribunal pénal spécial dans les affaires de corruption financière de Sidi M'hamed requiert 16 ans de prison ferme pour l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout accusé notamment de blanchiment d'argent et d'avoir détourné plusieurs centaines de millions d'euros vers un compte en Suisse pour échapper au fisc algérien. L'homme d'affaires qui a fait fortune dans l'automobile n'en est pas à sa première condamnation judiciaire.

1,17 milliard d'euros, c'est le montant qui aurait été crédité sur un compte en Suisse appartenant à Mahieddine Tahkout. Une somme qui placerait l'homme d'affaires parmi les plus grands évadés fiscaux de l'histoire algérienne.

Les charges retenues contre l'homme de 63 ans sont nombreuses : falsification de documents sous seing privé, blanchiment d'argent au sein d'une organisation criminelle, mais encore dissimulation de revenus d'origine criminelle.

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Parmi les éléments du dossier, en plus de ce compte bancaire suisse, la détention d'un patrimoine immobilier impressionnant à travers l'Europe estimé à plusieurs millions d'euros obtenu selon l'enquête via un transfert de fonds illégal, la possession d'un avion américain privé, mais aussi des irrégularités concernant l'importation de matériel médical avec sa société pharmaceutique HH Medeco.

16 ans de prison ferme requis

Pour chacune de ces accusations, l'accusé réfute formellement les faits qui lui sont reprochés. La peine requise de 16 ans de prison ferme est assortie d'une amende qui s'élève à 8 millions de dinars soit un peu plus de 51 000 euros.

Proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika et ayant fait fortune dans le secteur automobile en constituant une flotte de bus, Mahieddine Takhout a déjà été condamné à 14 ans de prison, en 2020 pour des faits de corruption.