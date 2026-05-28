Congo-Kinshasa: Ebola - En première ligne face à l'épidémie, le personnel médical paie un lourd tribut

En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola Bundibugyo tue aussi ceux qui la combattent. Mardi 26 mai 2026, le ministère congolais de la Santé a reconnu officiellement les décès de soignants en première ligne et s'est engagé à améliorer leurs conditions de travail.

Une dizaine de personnes. Un cercueil. Quelques mètres seulement les séparent. Le responsable local de l'ordre des médecins prend la parole. Il délie le docteur Vladimir de son serment. C'est le geste ultime, celui qu'on réserve aux médecins morts dans l'exercice de leur fonction. Le docteur Vladimir est mort d'Ebola au centre d'isolement et de traitement de Rwampara.

Le Dr Gauthier l'avait connu à Kisangani. Il témoigne. « C'est un confrère qui était plus attaché à la médecine. Il voulait à ce qu'il soit parmi les grands », raconte-t-il.

Le lendemain, dans la même zone, le docteur Blaise est décédé à son tour, lui aussi emporté par le virus.

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Six soignants tués par l'épidémie en RDC

Au total, selon des sources au ministère de la Santé, au moins six membres du personnel médical ont été tués par l'épidémie depuis son début.

Docteur Bakandi Mbula Felly, coordonnateur principal de l'ONG Sauvons la corporation médicale, craint que l'épidémie fasse davantage de victimes parmi les médecins. Il réclame davantage de protection pour les soignants. « C'est un virus mortel dangereux. Donnez-nous des moyens de nous protéger, des conditions acceptables », demande-t-il.

Mardi, le ministère congolais de la Santé a présenté ses condoléances aux familles et s'est engagé à améliorer les conditions de travail des équipes déployées sur le terrain.

Les volontaires de la Croix-Rouge eux aussi exposés

Dans l'Est de la RDC, il n'y a pas que le personnel médical. Trois volontaires de la Croix-Rouge congolaise sont également morts après avoir probablement contracté Ebola en Ituri, selon la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La Croix-Rouge de RDC a lancé un appel à la solidarité internationale face à l'épidémie. Grégoire Mateso, le président national de la Croix-Rouge, a rappelé que « les épidémies ne sont pas que des crises sanitaires nationales », mais qu'elles peuvent être un facteur de déstabilisation dans le reste du monde.

L'organisation est en première ligne pour cette réponse Ebola notamment avec des missions de sensibilisation, notamment de proximité avec du porte-à-porte, mais aussi toute la gestion du deuil. La Croix-Rouge reste mobilisée et est surtout la plus à même d'oeuvrer pour l'engagement communautaire selon Gloria Lombo, Secrétaire générale de la Croix-Rouge de la RDC.

« La Croix-Rouge de la RDC se base sur l'ancrage de ses volontaires, explique-t-elle. [...] Ces volontaires sont des membres des communautés affectées. Ils vivent dans les communautés et ils connaissent aussi, par exemple, les rituels, les traditions des communautés. »