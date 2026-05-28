Afrique: RDC, Ouganda, Soudan du Sud - Le Canada suspend ses visas d'entrée en raison d'Ebola, à 15 jours du Mondial

C'est au tour du Canada de renforcer ses contrôles sanitaires face à l'épidémie d'Ebola qui touche plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Est. Ottawa suspend ses visas pour les ressortissants de RDC, d'Ouganda et du Soudan du Sud, impose des quarantaines obligatoires et renforce la surveillance dans ses aéroports, à quelques semaines du Mondial de football 2026 coorganisé avec les États-Unis et le Mexique.

Depuis ce 27 mai 2026, les ressortissants de République démocratique du Congo (RDC), d'Ouganda et du Soudan du Sud ne peuvent plus entrer au Canada. Visiter, étudier, travailler, s'installer : peu importe la raison. Ottawa leur ferme ses frontières. Même les voyageurs déjà munis d'un visa valide seront refoulés.

« Soyons clairs : les documents ne seront pas annulés », assure Lena Diab, la ministre fédérale de l'Immigration. Il s'agit d'une suspension de 90 jours des demandes d'immigration, nuance-t-elle. La mesure ne vise que les nouveaux arrivants de ces trois pays africains touchés par Ébola.

« Les personnes déjà au Canada ne seront pas tenues de quitter immédiatement le pays », assure-t-elle.

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Examens médicaux, hospitalisations et quarantaines

Mais dès samedi, les contrôles sanitaires se resserreront pour les voyageurs revenant des trois pays visés. Ces personnes devront subir un examen à leur arrivée au Canada. Les cas suspects seront hospitalisés. Les autres devront se placer en quarantaine pendant 21 jours.

Le gouvernement continuera de surveiller l'évolution de l'épidémie et n'exclut pas de prolonger ces mesures au-delà de la date prévue du 29 août.

Dans les faits, il n'y a jamais eu de cas d'Ebola importé au Canada. Le risque reste faible, selon les autorités sanitaires. Mais Ottawa dit agir par précaution, à quelques semaines de la Coupe du monde de la Fifa qui va attirer des centaines de milliers de visiteurs internationaux au pays.

Mexique, Canada et États-Unis se coordonnent pour mettre au point des mesures destinées à prévenir toute contagion par le virus Ebola durant le Mondial 2026, prévu du 11 juin au 19 juillet dans ces trois pays, a indiqué mardi Mexico. « Nous sommes en train de mettre en place des protocoles de surveillance épidémiologique en coordination avec les États-Unis et le Canada, principalement dans le cadre de la Coupe du monde », a déclaré David Kershenobich, ministre mexicain de la Santé, lors d'une conférence de presse.

La semaine précédente, les États-Unis ont annoncé que la sélection de la RDC devrait s'isoler dans une « bulle » pendant 21 jours avant de pouvoir entrer sur son territoire, où elle fera ses débuts le 17 juin contre le Portugal, à Houston (sud). La sélection congolaise est attendue aux États-Unis à partir du 11 juin.