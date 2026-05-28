Congo-Kinshasa: Est du pays - Des délégués américains et suisses évaluent le processus entre Kinshasa et l'AFC/M23

La médiation internationale sur le conflit dans l'est de la RDC est en mouvement. Après un round de négociations mitigé en Suisse mi-avril, des délégués américains et suisses se sont rendus dans la région pour tenter de faire avancer le processus.

La semaine précédente à Kinshasa, des délégués américains et suisses ont rencontré les négociateurs de la RDC pour évaluer l'exécution des deux protocoles signés à Doha. Protocoles dont le bilan est sombre : ni la libération des prisonniers ni le cessez-le-feu ne sont respectés.

Les délégués suisses devaient ensuite se rendre à Goma. Selon nos informations, craignant Ebola, ils se sont arrêtés à Gisenyi, côté rwandais.

Les représentants du groupe politico-militaire AFC/M23 ont traversé la frontière pour les y rejoindre. Deux jours de réunion, les 26 et 27 mai 2026. Selon les informations de RFI, les États-Unis poussent pour une plus grande implication suisse dans ce processus.

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Le site minier de Rubaya en question

Au coeur des discussions, selon plusieurs sources, se trouve la question du site minier de Rubaya, dans le Masisi, dans la province du Nord-Kivu. Un site que les États-Unis convoitent dans le cadre des accords miniers signés l'année dernière avec Kinshasa. L'AFC/M23 avait d'ailleurs dit sa disponibilité à traiter directement avec Washington sur la gestion de ce site.

Sur le terrain, pendant ce temps, Rubaya fait l'objet d'une offensive de l'armée congolaise, au sol et dans les airs. Des attaques de drones qui ont causé des victimes civiles et des dégâts matériels.

L'est de la RDC, frontalière du Rwanda et au riche sous-sol, est miné par la présence de groupes armés et des conflits depuis plus de trois décennies. Les violences se sont intensifiées depuis 2021 avec la résurgence du M23 qui a pris les villes de Goma en janvier 2025 puis Bukavu en février 2025. Un accord de paix des gouvernements congolais et rwandais a été signé en juin 2025 à Washington, puis une déclaration de principe avec le M23 signée au Qatar en juillet 2025 « en faveur d'un cessez-le-feu permanent », mais la violence persiste.