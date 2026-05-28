Afrique: L'Angola réaffirme son engagement en faveur de la paix et du développement durable du continent

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a réaffirmé ce mardi à Luanda l'engagement du pays envers les idéaux du panafricanisme, la paix et le développement durable du continent.

S'exprimant lors de la cérémonie commémorant le 63e anniversaire de la Journée de l'Afrique, célébrée le 25 de ce mois, Téte António a souligné l'importance de célébrer le continent africain dans un contexte géopolitique complexe.

À cette occasion, il a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les États africains et la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Le ministre a déclaré que, malgré les difficultés actuelles, l'Afrique doit continuer de s'affirmer comme un continent fort, dynamique, jeune et créatif, capable de rendre fiers ses fils et ses filles, conformément à la vision des pères fondateurs du panafricanisme.

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Le ministre a également rappelé que l'Angola célèbre cette année le 50e anniversaire de son adhésion à l'ancienne Organisation de l'unité africaine (OUA), le 12 février 1976.

Il a par ailleurs souligné le fait que l'Angola ait assumé la présidence tournante de l'Union africaine en 2025, réaffirmant l'engagement du pays à contribuer à la réalisation des objectifs de l'Agenda 2063.

Téte António a également rendu hommage aux Africains qui ont lutté contre l'esclavage et le colonialisme, saluant la résolution adoptée cette année par l'Assemblée générale des Nations Unies qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité et plaide pour le rétablissement de la dignité des peuples africains.

Le ministre angolais des Relations Extérieures également remercié les ambassadeurs africains pour leur soutien durant la présidence angolaise de l'Union africaine, notamment lors des différents événements de haut niveau organisés dans le pays.

Dans le domaine du développement, le gouvernant a souligné la nécessité d'investir davantage dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, un thème retenu par l'Union africaine pour 2026.

Selon lui, l'accès à l'eau potable et à un assainissement adéquat représente non seulement un défi technique, mais aussi un engagement politique et moral envers les peuples africains.

Téte António a également réaffirmé l'engagement de l'Angola envers les objectifs institutionnels de l'Union africaine, même après la fin de sa présidence tournante, affirmant que le pays a récemment pris la tête du Comité directeur des chefs d'État de l'AUDA-NEPAD.

Téte António a réitéré l'engagement de l'Angola à poursuivre sa collaboration avec ses partenaires africains et internationaux pour bâtir une Afrique stable, prospère et pacifique, appelant à une réflexion sur les voies nécessaires pour parvenir à « l'Afrique que nous voulons et méritons ».